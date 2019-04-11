AMD 股價揚 Cowen 看好 AMD 晶片陣容重挫英特爾

投行 Cowen 週三 (10 日) 提高 AMD 股票目標價，並重申「優於大盤」評級，主因是對未來 AMD 伺服器和桌上型電腦 PC 處理器的銷售抱持樂觀態度。

受此 Cowen 的利多消息激勵，週三 (10 日) AMD 股價聞聲上揚，盤中暫報每股 27.59 美元。

AMD 股價走勢圖。(圖：investing)

週三 (10 日) 投行 Cowen 分析師 Matthew Ramsay 表示：「隨著投資者看到 AMD 產品陣容計劃發布，將提振銷售額，預期該公司股價將隨之走高。」

Matthew Ramsay 將 AMD 股票目標價自 28 美元上調至 33 美元，今年迄今，AMD 股價已漲逾 50%，根據 Cowen 上調的目標價，相當於是當前股價約 18% 的上行空間。

Matthew Ramsay 將 AMD 7 奈米製程的第 3 代 Ryzen 桌機處理器、Navi 繪圖晶片，以及 Rome 伺服器處理器作為關鍵驅動銷售的因素。

Matthew Ramsay 寫到：「我們對 AMD 7nm x86 PC 和伺服器 CPU Roadmap，並對英特爾的競爭定位越來越有信心。」

AMD (AMD-US) 主要競爭對手有英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US)，根據投行 Cowen 報告，AMD 新晶片 EPYC Rome 計畫會在今年年中上市，英特爾 10 奈米製程晶片卻要等到 2019 年底才會上市。鑒於 AMD 超車速度，預期 AMD 將嚴重威脅其競爭對手。

繼蘋果 A12 Bionic 仿生處理器後，AMD 去年底發表世界第一顆 7 奈米 PC 處理器 EPYC Rome，讓其成為第二家正式對外發表 7 奈米處理器的廠商。較小奈米製程的工藝能讓半導體公司提供更快、更節能晶片。