〈長榮罷工〉長榮航發溫情簡訊、釋疑懶人包 強調不懲處「留一盞燈等妳回家」

長榮航空 (2618-TW) 今 (28) 日發送簡訊「留一盞燈，等妳回家」給尚未回到工作崗位的空服員，呼籲空服員儘早回家，同時澄清空服員之間不實耳語，包括不必擔心沒有班飛、不要求組員寫悔過書、沒有曠職問題、不打算懲處等。

圖表：長榮航提供。

透過此簡訊，可看到長榮航持續對自家空服員溫情喊話，更強調，有關優待機票福利，會依出勤貢獻度再做考量，顯然已給轉圜空間，並明確指出，曠職、懲處、寫悔過書通通都不會發生。

長榮航今日簡訊內容如下：

親愛的，今天看到大門口紙板上的標語從「看不到回家的路」換成「我想回家，回一個疼惜我的家」，我們要告訴你，疼惜你的家一直都在，而且跟你只有一步的距離。

仍在帳篷裡輪值的你，卸除表面的堅強後，心中是否也曾暗自思索：

* 當初說好的「只投不罷」呢？

* 怎麼直播協商才第一條就罷工了呢？

* 已經談了 20 次的團協，為何無法回應記者追問日支費 150 怎麼來的？

* 團結晚會幹部上高台事件，有考慮過社會觀感和會員的感受嗎？

* 工會律師說

「罷工就像火車對撞，大不了玉石俱焚」，玉石俱焚是我要的嗎！

知道你是重義氣的，但又氣自己投下贊成票，讓自己和好伙伴跳上這台失控的火車，更氣的是，現在才看清，遙控這列火車的人，並不是都在車上！

有人告訴你，你若回家，沒有工會保護的你，會被記曠職，會被懲處，會被要求寫悔過書、切結書.... 別怕！那都是有心人士的造謠，曠職、懲處、寫悔過書通通都不會發生。

現在，我們要更明確地保護願意回家的你，只要你完成下列步驟，我們會把班表上的「STI」code 改為「CL 無薪事假」。

有關優待機票福利，公司會依出勤貢獻度再做考量。

請你跟我這樣做：

1.6/28 上午請留意手機簡訊預告「點燈回家專案」一呼百應的時間

2. 收到一呼百應時請按「1」我要回家

3. 請於 2019/06/28 23：59 前，把你向工會要求取回三寶的申請書照片，註明工會告知取回日期，上傳至 ad1@evaair. com 信箱，或是 Line、team＋、messenger 給任何一位正在服勤、你信賴的教官或空服管理部的主管。

完成上傳後，班表「STI」code 將暫掛「空白班」。

4. 取回三寶第一時間請立刻至 DC 報到正式歸隊，班表暫掛「空白班」將改為「CL 無薪事假」。

留一盞燈，等你回家。

空服本部 敬上