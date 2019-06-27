〈長榮罷工〉工會軟化調整勞工董事、禁搭便車訴求 籲重啟協商

長榮航 (2618-TW) 空服罷工進入第 8 天，桃園市空服員職業工會今 (27) 日宣布，包括禁搭便車、勞工董事和日支費等訴求都願意調整，保持開放討論空間，希望長榮航能儘速出面重啟協商、拉近共識，長榮航也表示，正式收到調整後的方案會進行研議，看是否重啟談判。

桃空職工提出新協商具體對案如下，第一，只對東京、北京航線增加過夜月份，其他則全面檢討現行包月方案，提出配套。

第二，勞工參與治理方面，工會接受公司每月勞資會議，每季董總會議、每半年檢討組員班表和服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

第三，不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤津貼項目，但核發趟數、長短程計算單位和數額仍待商議。

第四，對於禁搭便車爭議，工會同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

工會表示，初步具體提案上午提交勞動部和交通部，期能儘早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。

長榮航昨日最新公布 7 月 1 日至 5 日取消航班，運能已恢復至 6 成，7 月 6 日後的航班狀況，將進一步盤點人力後再公布。

而罷工以來，長榮航估算至 6 月 26 日共取消 295 個航班，累計營收損失約 13.4 億元，長榮航總經理孫嘉明已指出，今年本業要努力做到損平，罷工事件若能儘快落幕才能儘快補救，也坦言，今年暑期旺季訂位率不好，必須要花一些時間讓旅客信心回來。