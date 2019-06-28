波音官員預計9月才能修好737 MAX 年底前難以復飛

波音 (BA-US) 官員週四 (27 日) 表示，737 MAX 軟體更新的問題，預計要到 9 月才會完成，這也代表這個陷入困境的機型，最快也要年底才能復飛。

在此之前，波音原預定有機會在 7 月復飛，但是美國聯邦航空總署 (FAA) 週三表示，發現這型飛機新的「潛在風險」，必須先行修復。

波音股價週四下挫 2.9% 或 10.92 美元，收 364.02 美元。

波音股價 (圖表取自 Google)

737 MAX 是波音過去 1 年最暢銷的機型，但半年內出現兩次重大空難，迫使飛機自 3 月起停飛，進行軟體修復。波音仍未公開說明修復情況，預估 9 月修復的言論是由匿名官員所提。

737 MAX 架數最多的美國西南航空週四宣布，已經再將停飛時間表延後 1 個月，至 10 月 1 日，早前聯合航空則停飛時間先設為至 9 月初，並等待 FAA 及波音的後續宣布。

737 MAX 最新發現的問題，據知情人士透露，在某些模擬器測試處理緊急狀況時，發現如果控制電腦的晶片故障，會使得飛機尾部面板無法操作，造成機頭向下。

這名官員表示，這種情況也使飛行員需要比預期更長的時間，來識別及處理這項問題。波音官員認為，此一問題可以透過修正軟體更新解決，但是 FAA 專家似乎不相信這樣就能修復。

如果這次修復計畫必須更動飛機硬體，一些產業專家及政府官員表示，這會使修復期間再往後延約 4 個月。