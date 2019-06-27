美國FAA發現波音737 Max新的潛在風險 需解決才能復飛

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三 (26 日) 表示，已確認波音 (BA-US) 737 MAX 有新的缺陷，必須先解決之後才能復飛。

FAA 表示，他們在模擬器測試中發現了這個「潛在風險」，但官員並未透露細節。

737 MAX 是波音過去 1 年最暢銷的機型，但在去年 10 月之後，半年內出現兩次重大空難，而於今年 3 月被停飛。波音隨後就致力於解決相關的軟體問題，以重新復飛。

消息人士說，新的問題也代表著在最佳假設情況下，波音將等到 7 月 8 日，才能進行認證試飛。另一位消息人士表示，由於 FAA 還需要額外 2-3 週，來評估新問題的處理結果，因此試飛時間料還會進一步延期。

波音原本希望能在夏季復飛，但具體時間仍一直向後延。

有消息來源說，此次發現的新問題，與涉及飛行控制系統 MCAS 的軟體是分開的，但是和與飛行員可用於解決 MCAS 故障的緊急程序有關。

據波音公司表示，他們正與 FAA 密切合作，幫助 Max 機型能安全地恢復服務，並認為可以透過修復軟體來解決問題。但 FAA 還將調查此一問題是否與硬體設備有關，一旦修復內容包含硬體更換，預計復飛時間還將後延。

FAA 發布的聲明表示，波音必須將這個潛在風險降至最低，當 FAA 認為這型飛機可以安全復航，就會予以解禁。

波音股價週三上漲 1.52%，收 374.94 美元，但盤後股價下挫 1%。