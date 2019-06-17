波音CEO：次世代NMA客機研發 安全是第一考量

美國航太產業巨擘波音公司 (BA-US) 執行長 Dennis Muilenburg，在法國時間 16 日時，接受了日經及金融時報等媒體訪問。他表示波音在次世代中型客機的研發計畫上，並無改變，正朝著 2025 年的目標，持續進行。

(圖片：Investing.com)

波音的執行長 Dennis Muilenburg 表示，在被稱為「New Midsize Airplane，NMA」的次世代雙走道中型客機研發上「安全是第一考量，而 NMA 的順序則是排在其後」。

Dennis Muilenburg 也提到 NMA「在當初展開的預定方面，並沒有作出改變。將朝著 2025 年的目標，持續進行研發上的評估」。

另外根據路透社報導，波音的測試與評估部門，正在研發新的技術，以取代過去數十年，耗費龐大金錢與人力的物理測試方法。而在相關的測試及評估工作上，今後將計畫以電腦模型來實施。這樣的作法，將可為波音省下大幅的研發成本與時間，就有知情人士指出，NMA 有可能是首架，完全在數位時代中所打造出來的飛行器。

在另一方面，就日本三菱重工業 (7011-JP) 於日前傳出，正與加拿大的飛機及鐵路等交通設備巨擘龐巴迪 (Bombardier) 進行接觸，計畫買下龐巴迪旗下的小型噴射客機「CRJ」一事，Dennis Muilenburg 表示「對於還在進行中的事項，無法作出評論」，拒絕正面回答提問。

波音與三菱兩者間，在三菱的區域航線噴射客機「Mitsubishi SpaceJet」(原名 Mitsubishi Regional Jet，MRJ) 的顧客服務上有合作關係。Dennis Muilenburg 指出「三菱重工是一個相當棒的合作夥伴，在所有的事情上，我們都將從旁進行協助，而這樣的態度也不會有所改變」。