〈財報〉 NIKE 盈餘 7 年來首次不如預期 分析師仍看好中國市場發展

運動品牌 Nike (NKE-US) 週四 (28 日) 公布了低於分析師預估的季度財報，盈餘降幅大於預期，是 2012 年來首次出現的情況。Nike 股價在財報公布後一度下跌，爾後逐步走高，因期待在中國的銷售動能將走揚。

NIKE 股價 (來源: Google)

Nike 第 4 財季財報關鍵數據：

Q4 營收成長 4% 至 100.18 億美元，與預估的 100.15 億美元一致。

Q4 每股盈餘為 0.62 美元，下滑 10%，低於預估的 0.66 美元。

公司在電話訪談中表示，球鞋與運動用品的銷售上仍持續成長，惟盈餘的不如預期，主要是受到主客戶 Foot Locker (FL-US) 在 5 月獲利不如預期影響。目前為止尚未看到中美貿易戰帶來的負面衝擊。

對於 2020 財年獲利成長預估，公司仍預期有「強勁的動能」。目前電子商店銷售佔整體營收比約 30%，公司預估長期將達到 50%。

Nike 目前在中國的發展，仍是很大的亮點。最新數據顯示，Nike 北美地區季度營收增長 7% 至 41.65 億美元，大中華地區銷售則大增 16%，在國際銷售上有穩定的增長。此外，Nike Direct 的商業模式也取得了好成績。

不過目前 Nike 的股價表現仍落後其他運動品牌同業，如 Adidas (ADDYY-US) 和 Lululemon Athletica (LULU-US)。

Wedbush Securities 分析師 Christopher Svezia 認為 Nike 在產品創新上仍有很好的發展，給予 Nike 「買進」的投資建議，目標價為 96 美元。

Christopher Svezia 認為，2020 財政年度將會是 Nike 在銷售成長與毛利率提升的另一個強勁年份。目前在鞋類與服飾上產品都相當創新，市場的擴張上 Nike 也打了很好的基礎，加上 NikeFit 全球數位平台的推出，將有助於獲利提升。不過目前 Nike 股價仍低於同業，因此給予買進的投資建議。