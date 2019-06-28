SpaceX正在尋求新一輪的融資 估值310億美元

據 CNBC 報導，特斯拉 (TSLA-US) 總裁馬斯克名下的 SpaceX 開始了新一輪的私募融資，預計將以每股 214 美元的價格籌得 3.142 億美元。這是 SpaceX 今年第三次融資，上一次集資在 5 月，總計今年融資將超過 10 億美元。

獨角獸指數 Prime Unicorn Index 的發布機構 Lagniappe Labs LLC 的文件顯示，SpaceX 已授權發行 3.14 億美元的 L 類股票，估計此次融資，SpaceX 估值將落在 310 億美元左右。

對此 SpaceX 拒絕發表評論。

據傳部分資金來自於加拿大安大略省的教師退休金計畫，該資金估計有 1911 億美元的資產，安大略省教師表示，SpaceX 被視為該基金會的「相當注目」的投資機會，因為看中 SpaceX 在衛星頻寬市場的未來潛力。

今年早些時候，SpaceX 各分別融資了 4.86 億美元和 5.36 億美元。

這兩份文件都是在 5 月份公佈的，顯示今年還不到一半，SpaceX 就已融資逾 10 億美元，不過，SpaceX 花費也頗兇，加上公司還將業務擴展出現有的火箭發射業務，打算發展新的高成本計畫。

新計畫包含打造全新一架名為「星艦」(Starship) 的可重複使用的太空船，馬斯克還打算要建立全球最大 Wifi 網路，透過發射了一系列名為「星鏈」(Starlink) 的通訊衛星群，為全球網路用戶提升網路速度。

不過 SpaceX 仍然可透過發射火箭來賺錢，馬斯克去年預估 SpaceX 今年收入將可達到 30 億美元。

這對於公司來說是一個很大的轉變，不過馬斯克目前手上業務繁雜，甚至可能還計劃繼續前往火星，並在火星進行永久任務等。