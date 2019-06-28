歐盟委員會主席警告 貿易戰恐破壞全球經濟成長

歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 在週五 (28 日) 警告，美中貿易戰不斷加劇，恐對全球經濟造成破壞。

針對近期以來不斷升級的中美貿易摩擦，容克在新聞發布會上表示，美中貿易關係「艱難」，很可能因此造成全球經濟放緩。此外，他也表示，歐盟正在與美國、中國和日本針對世界貿易組織 (TWO) 的改革，展開密切合作。

在先前，容克就曾表示，他「非常擔心」美中之間不斷延燒的貿易戰。他認為若世界上兩大經濟體無法解決這種「不必要的」貿易衝突，對整體貿易環境來說沒有任何好處。

在本月初，國際貨幣基金組織 (IMF) 也曾警告，貿易戰升級和全球金融市場環境的轉變，很可能對美國經濟帶來實質上的風險。IMF 認為，美政府採取關稅加徵等舉措正損害全球的貿易體系，對商品和服務等貿易限制，恐引發一連串反制行為。

此外，IMF 也表示，隨着政府刺激政策效果的消退，預期美國經濟的成長將從 2018 年的 2.9% 下降到 2019 年的 2.6%，並且在 2020 年持續減低到 2% 左右。IMF 總裁 Christine Lagarde 認為，在這場貿易戰中並沒有贏家，唯期望美國和中國、能儘快達成協議以化解國際貿易緊張情勢。

Lagarde 認為，唯有更加開放、穩定且透明的國際貿易體系才能使全球經濟呈現良好的運轉，美政府應該與貿易夥伴達成也建設性的合作方案來改善現存的情況。