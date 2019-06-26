貿易戰不為求勝 美商務部長：我們要的是「合理協議」

美國商務部長 Wilbur Ross 今 (26) 日表示，美國所尋求的，不是在與中國的貿易問題上取得勝利，而是希望達成對雙方皆屬合理的協議。

美國總統川普和中國國家主席習近平，將於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，據傳「川習會」可能會安排在週六 (29 日)；白宮官員透露，川普對美方在貿易談判中的地位持正面態度，至於「川習會」，只是讓雙方領袖有維持交流的機會，川普對任何結果，都會感到滿意。

據悉，美方不願在貿易談判上，做出任何讓步，但可能暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅。

Wilbur Ross 週三在接受 Fox Business 採訪時指出，中國的某些行為有欠妥適，應盡快收手，「若我們能夠對貿易不平衡的情況，加以導正，這對美中雙方來說，都會是一項合理的協議。」

Ross 強調，美國所尋求的，不是在與中國的貿易問題上獲勝，而是希望達成對雙方皆屬合理的協議。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三對媒體表示，他相信「川習會」可為停滯不前的貿易談判帶來進展，「我們希望聽到的訊息是，中方願意回到談判桌上，繼續磋商。」

梅努欽稱，他期待美中貿易協議，可在年底前達陣。

梅努欽和美國貿易代表賴海哲，本週一與中國國務院副總理劉鶴通了電話，為「川習會」做準備。

中國商務部發布新聞稿證實，賴海哲、梅努欽與劉鶴通了電話，依照兩國元首指示，就經貿問題交換意見，雙方同意繼續保持溝通。