經濟壓力太沉重 川與習可能同意貿易戰停火

川普總統與中國國家主席習近平將會利用本週末舉行的 G20 高峰會，相互要求讓貿易戰停火。

週六下午，川普與習近平將在日本大阪 G20 高峰會的場外，進行會晤 90 分鐘。

美國企業機構分析師席澤斯 (Derek Scissors) 說：「幾週來，川普政府多次表示，川普希望與中國達成貿易協定。美國將會同意停止對 3000 億美元中國商品加徵關稅，而後談判將會開始。」

分析師仍強烈懷疑，一項長期協定能否達成。但金融市場的短期壓力，可望緩解。近來，因擔憂對大量中國商品加徵關稅造成的經濟衝擊，金融市場緊張不已。

Eurasia 集團分析師萊特 (Jeffrey Wright) 說，川普願意重啓談判，是因為美國經濟看來可能不夠強勁，無法承受新的關稅。

他並說，習近平亦面臨國內經濟疲弱壓力。中國擔憂美國企業耐心不足，會開始將供應鏈外包給其他亞洲競爭對手。

分析師說，最大的變數仍在於川普對停火如何反應。川普最終可能會大感失望，因為協定僅談到恢復談判，缺少具體成果。

然而，川普週三在前往日本之前，在接受訪問時，對與中國的貿易協定展望，採取了漠不關心的立場。

他說：「我們有可能達成協定，但我對現在的情況，也樂觀面對。」

「我們收進大把稅收，這對中國可不是好事，但對我們却非常好。許多企業開始搬家，他們在轉移陣地，」他說。