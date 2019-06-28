TOYOTA將加入百度陣營、阿波羅計畫增強大隊友

日本豐田汽車 (7203-JP) 將參與中國百度所主持的「阿波羅」自駕車開發計畫。中國的自駕車技術，在中國政府的主導下，正如火如荼的進行當中。而在全球汽車大廠紛紛加入阿波羅陣營之後，在與美國的競爭上也將更加激烈。

豐田本身就有研發獨自的自駕車技術，並積極的與日本國內外的各型產業攜手合作。該公司於 2016 年在美國矽谷成立了 AI 人工智慧研究公司，而為了將研究成果轉為實用化，也在 2018 年於日本國內成立了軟體開發公司。

(圖片：Investing.com)

豐田更於 2019 年 4 月投資了美國叫車服務龍頭，UBER(UBER-US) 旗下自駕車部門 ATG。雙方共同進行無人自駕車的研發，並計畫在 2021 年投入叫車服務的營運。

而百度的阿波羅計畫，目前已知有德國福斯、美國福特 (F-US) 等全球知名汽車大廠，還有美國的科技大廠英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等，共 135 家以上的企業加入。而在日本的汽車製造廠方面，本田 (7267-JP) 則是搶在豐田之前加入了百度的研發行列。

百度的阿波羅計畫，從 2017 年起步之後，就展開了自駕車的研發。運用 AI 人工智慧所研發出的操控程式，百度會將原始碼開放給團隊成員。而各家合作夥伴，再利用獨自的技術進行優化。也由於阿波羅計畫被中國政府認定為次世代 AI 提振的重要專案，在技術開發及資金方面，皆受到中國政府的強力奧援。

豐田將以中國江蘇省常熟市的研發據點作為主要基地，今後並考慮在上海及北京設立據點，在與當地企業的合作下，讓技術更加趨於成熟。

而阿波羅計畫則將在河北省的雄安新區，致力於當地的自駕車普及，以響應中國政府對該區所喊出的「千年大計、國家大事」之口號。

PwC 管理顧問則是預測在 2030 年時，中國當地的自駕車銷量將占新車市場的 35%。遠高於美國的 10%。自駕車商機之龐大，也可見一斑。