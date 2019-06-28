Canon違反歐盟競爭法、遭罰2800萬歐元

歐盟 (EU) 的歐洲理事會 (Council of Europe) 在週四 (27 日) 時表示，由於日本佳能 Canon(7751-JP) 於 2016 年收購東芝 (6502-JP) 旗下子公司「Toshiba Medical Systems，TMS」時，在未獲得歐洲理事會的承認之前，就著手進行 TMS 的併購手續，以違反歐盟競爭法的企業合併規則為由，向該公司處以 2800 萬歐元 (約 34 億日圓) 的罰鍰。

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根據歐洲理事會所發表的內容指出，過去該理事會雖在 2016 年 9 月時，無條件承認日本佳能併購 TMS。然而在 2017 年 7 月時，日本佳能在收購的過程中，利用透過收購中間人的二階段 (Warehousing) 併購手法來進行。也由於該公司在獲得歐洲理事會的承認前，就已開始著手進行部分的手續，而該理事會指出這樣的作法，已違反了歐盟的相關規定。

在當時，由於東芝爆出了帳務醜聞，在現金方面有急迫需求。也由於採取了特殊手段，得以在年度結束前將出脫 TMS 所獲得的利益反映在帳面上。

歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 在聲明中表示，「企業必須遵守歐盟的競爭法及手續」對日本佳能的作法提出批評。

雖然在歐盟這次的處分當中，歐洲理事會將不會取消日本佳能收購 TMS 的許可，但是日本佳能對於歐盟的此項判決感到不服，表示將向歐洲法院提出控訴。