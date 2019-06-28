微軟投資2019年最大生技IPO 海撈一筆

2017 年底，微軟 (MSFT-US) 投資了一家名為 Adaptive Biotechnologies (ADPT-US) 的實驗性醫療保健企業，希望能將其先進的雲端科技應用於生命科學領域，同時也能成為重要股東賺錢。

截至週四 (27 日) 為止，微軟似乎一箭雙雕，同時達到這兩點。

Adaptive 正在開發所謂的「免疫醫學平台」，意圖改變治療各種疾病的方式，週四在公開市場掛牌上市後股價飆升一倍，由週三 (26 日) 晚間設定的每股 20 美元的出售價格收於 40.30 美元。這種漲幅也意味著微軟當年每股 10.67 美元的 4500 萬美元投資一夕間暴漲近 4 倍。

作為全球最有價值的上市公司，微軟擁有超過 1 兆美元的市值，有很多方法可以創造獲利。投資新創企業通常是一種方式，但微軟在這方面的活躍程度遠低於許多其他大型科技公司，如慣於在早期和晚期投資多個風險集團的 Alphabet (GOOGL-US)，以及向來巨資投注雲端軟體、近日還在加拿大、日本和澳洲推出專項基金的 Salesforce (CRM-US)。

靠著 Adaptive，微軟的利益遠遠超過這椿 2019 年以來最大生物科技 IPO 的投資。微軟的 Azure 部門雲端基礎市場中排名第二，居亞馬遜網絡服務 (AWS) 之後，它正在一個產業中測試其人工智慧工具，該產業可望在未來幾年獲利豐厚，因為越來越多新興健康相關企業轉向使用雲端處理繁重的工作負載。根據 Orbis Research 的數據，全球免疫療法市場將從 2015 年的 577 億美元成長到 2022 年的 741 億美元。

根據 IPO 招股說明書，Adaptive 已同意在 7 年內在 Azure 上花費至少 1200 萬美元，而微軟是該期間雲端服務的獨家提供商。

微軟負責人工智慧和研究的副總裁 Peter Lee 在協議宣布後的博客文章中寫道：「我們深信與 Adaptive 合作的潛力，並對該公司進行大量財務投資。」「我們還展開一項重要的研發合作，其中涉及 Adaptive 的科學家與我們的頂尖研究人員密切合作，使用 Adaptive 的創新測序技術和微軟的大規模機器學習和雲端計算功能，使免疫系統的深度閱讀成為現實。」

Adaptive 在其招股說明書中提到微軟 74 次。最終，這兩家公司的目標是開發一種血液檢測方法，用於早期發現許多疾病，包括癌症和自身免疫性疾病。Adaptive 的競爭對手包括 Bristol-Myers Squibb (BMY-US)、GlaxoSmithKline、Qiagen (QGEN-US) 和 Thermo Fisher Scientific (TMO-US)。技術長 Sean Nolan 之前曾在微軟工作過，他領導的 HealthVault 團隊專注於儲存人們健康數據的軟體。

微軟在確止將醫療保健作為政策焦點後幾個月，就展開對 Adaptive 的投資。4 月，該公司聘請 Gregory Moore 擔任衛生技術和聯盟的公司副總裁。Moore 之前曾從事谷歌 (GOOG-US) 的雲端醫療保健工作，而在此之前也曾任職衛生系統 Geisinger。

AWS 也在開發這塊市場，為基因組學研究以及生物科技公司、醫療保健提供商和保險公司提供工具。

Adaptive 公司是由 Chad 和 Harlan Robins 兄弟於 2009 年在西雅圖成立。該公司在 3 月底擁有 346 名員工。Adaptive 在 IPO 中募集了 3 億美元，超過今年上市的 Cortexyme (CRTX-US)、Personalis (PSNL-US)、Prevail Therapeutics (PRVL-US) 和其他生物科技公司的總和。

微軟其他投資成果也很豐碩。該公司通過 2016 年以 270 億美元收購 LinkedIn 繼承了軟體新創公司 Confluent 的股份，此後該投資的價值急劇上升。本週稍早，微軟聯合創始人比爾蓋茨表示，在社群媒體公司臉書 (FB-US) 上市前買進部分股份是「超級成功的投資」。