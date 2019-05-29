北美生技展登場倒數 醫療類股上漲機率上看7成

全球最大醫學盛事－北美生物科技產業展將在下周一 (6/3) 登場，近期資金再度聚焦生醫相關類股。法人表示，依照過去 10 年歷史經驗，只要在北美生技展期間，全球醫療類股相關指數上漲機率上看 7 成，對照近期生醫族群表現，儘管短線面臨貿易紛爭、美國藥價爭議等外在雜音，都無損生醫產業基本面表現。

第一金全球 AI 精準醫療基金經理人常李奕翰表示，北美生技展為全球生技界每年最大的產業活動平台，去年共有 1800 多家公司參展，成員來自全球 50 多個國家與 62 個生技組織，並吸引超過 1.8 萬位專業人士觀展。近年拜精準醫療等新技術興起，為生技產業帶來新商機，展會焦點也大多匯聚在此，亦帶動相關投資熱潮湧現。

根據 Bloomberg 資料統計，過去 10 年，在展會登場的 6 月，生醫相關類股表現不俗。以 MSCI 全球健康照護指數為例，6 月上漲機率為 70%，平均漲幅 1.1%；而代表精準醫療的 ETFx 健康科技指數，6 月上漲機率更高，達 80%，平均漲幅則有 2.12%。

常李奕翰表示，5 月來，受到貿易戰、美國藥價爭議等逆風影響，對市場信心帶來不確定性與不安，造成醫療類股股價回跌。但是若觀察基本面，企業獲利預期未因此改變，且併購活動依舊頻繁，反應短期為信心面的動搖，而非基本面惡化，投資人不必過度擔憂。

常李奕翰指出，在美中兩國態度轉硬，以及美國明年總統大選即將來臨下，貿易戰與藥價問題仍將不斷干擾醫療類股表現，不過，從價值面評估，目前 MSCI 世界健康照護指數本益比僅 21.5 倍，低於 2 年與 5 年平均水準，未有過熱情形，適合投資人採取定期定額、大跌大買方式，逢回分批布局，度過短期紛擾，中長期有機會獲取不錯的回報。