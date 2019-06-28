服務27年 蘋果傳奇設計師Jony Ive即將離職

他是蘋果公司 (AAPL-US) 絕地重生、從 iMac 直到 iPad 背後的設計操刀大師，但現在在 27 年後，他要離開蘋果了。

蘋果週四 (27 日) 在股市收盤後宣布，傳奇設計師 Jony Ive 將離開該公司，蘋果股價在延長交易時間中走跌。

該公司表示，Ive 將在「今年稍晚時離開，組建一家獨立設計公司，將蘋果公司列為其主要客戶。」

Ive 於 1992 年加入蘋果，並自 1996 年以來一直領導其設計團隊，在過去的幾十年裡，它一直被認為是蘋果產品背後的設計主力。

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 在聲明中表示，「Jony 在設計領域是個獨一無二的人物，他在蘋果的復興中扮演的角色不容小覷，從 1998 年開創性的 iMac 到 iPhone，以及近期投注大量精力和心思前無古人的蘋果總部 (Apple Park)。」

庫克說，「透過直接與他合作獨家項目，並透過他所建立的輝煌而充滿激情的設計團隊的持續工作，蘋果將繼續受益於 Jony 的才能。經過這麼多年的密切合作，我很高興我們的關係不斷發展，我期待著繼續與 Jony 長期合作。」

在接受英國《金融時報》採訪時，Ive 說他的新公司名稱將是「LoveFrom」。

Ive 告訴《金融時報》，「雖然我不再是蘋果公司的員工，但我仍然希望在未來多年裡會十分投入，」「目前似乎是個自然而適和的時間來實現這個改變。」