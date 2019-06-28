庫德洛闢謠：美中貿易談判並沒有先決條件

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (27 日) 透露，美中貿易談判沒有先決條件，並稱白宮可能進一步提高關稅。

備受矚目的 G20 川習會即將於本週六 (29 日) 舉行，美中貿易談判相關報導接踵而來，《華爾街日報》週四報導，中國國家主席習近平計劃向美國總統川普開出貿易休戰的三大先決條件：解除對華為禁令、取消所有中國關稅，以及放棄讓中國採購更多美產品。

白宮經濟顧問庫德洛對此回應，美中貿易談判沒有先決條件，並稱白宮可能進一步提高關稅。

週三 (26 日) 美國總統川普釋出最佳結果，川習會晤後可能達成一項協議，若美中貿易爭議沒有取得進展，他考慮對剩餘中輸美商品加徵 10% 的關稅。

庫德洛解釋，川普總統的言論意味著，對於我們 (美方) 目前的處境，以及談判中的處境非常滿意，且視必要情況下，我們可能會進一步 (對中國) 加徵關稅。

《南華早報》報導，美中同意在 G20 峰會中再次同意休戰，預期美方將推遲新一輪關稅計畫，雙方各自準備聲明，而非聯合聲明。中國領導人習近平同意舉行川習會的代價，就是要求美方推遲新一輪關稅計畫。

對此，庫德洛也澄清，G20 美中首腦會談之前，雙方沒有達成任何具體協議。

庫德洛表示：「我不知道這些報導是從哪裡來的。這太糟糕了！我不想這麼說，但這是假新聞，人們不得不停止預測。讓我們看看這些談判會發生什麼。」

庫德洛重申：「川普總統說我們目前處境很好，他很高興與習近平進行會談，建立良好的關係，如果 G20 川習會能產生一些好的結果，或者如果中國在未來提供一份不錯的協議，我們可能願意改變我們的一些想法。」

中國商務部週四早些時候表示，美國應立即取消對華為禁令，發言人高峰表示，中國反對美國濫用出口管制，並敦促美國重返合作軌道。