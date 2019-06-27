WSJ：習近平開出貿易休戰先決條件 – 解除華為禁令與所有中國關稅

備受矚目的 G20 川習會即將於本週六 (29 日) 舉行，《華爾街日報》週四 (27 日) 引述中國官員報導，中國國家主席習近平計劃向美國總統川普開出貿易休戰先決條件，包括要求美方解除對華為禁令、取消所有中國關稅，以及放棄讓中國購買更多美國出口產品。

該報導指出，中國國家主席習近平計畫向美國總統川普提出一系列貿易休戰先決條件，包括堅持美方解除華為禁令、取消對中國所有懲罰性關稅，放棄要求中國採購更多的美國出口產品，這引發美中兩國是否會願意重啟貿易協議談判的問題。

日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行，美國總統川普週三 (26 日) 釋出最佳結果，川習會晤後可能達成一項協議，但也釋出本次川習會的最差結果，若美中貿易爭議沒有取得進展，他考慮對剩餘中輸美商品加徵關稅，並且計劃減少美中間業務。

據中國官員透露，儘管習近平有先決條件，預估在 G20 川習會上，習近平不會向川普表現過於強硬的態度， 相反，習致力於成為和事佬，努力打造最佳雙邊關係，包括中國將對美方提供與伊朗和北韓相關的援助。

美國財政部長梅努欽稱美國和中國貿易協議已完成約 90%，然而，中國若真的向美方開出如此大的讓步條件，恐怕讓重啟美中貿易協議談判增添未知數。

受此消息影響，台北時間下午 6 時 48 許，道瓊期貨走跌 0.24%，暫報 26485.5。