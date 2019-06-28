中國要求一份平衡的貿易協定 但美國興趣缺缺

美國與中國官員在本週的 G20 高峰會上，將要討論的主要議題之一是，達成一份平衡的貿易協定。

中國相信任何新的協定，都需要公平，但 CNBC 報導，美國貿易代表萊特海澤告訴他的中國相對官員說，平衡協定不會發生。

美國不願意以平衡協定為優先的理由，是因為中國過去貿易的強勢作為。中國甚至被指控竊取美國技術。

川普總統為尋求公平貿易，並降低美國對中國一直以來的貿易赤字，因而將加徵關稅鎖定中國。根據美國普查局數據顯示，2018 年，美國對中國的貿易赤字達 4195 億美元，2019 年前四個月已達 1069 億美元。

川普週三說，他希望能夠達成協定，但也滿意現在的情況。他告訴福斯新聞網說：「他們比我更希望達成協定。」

美國已對 2500 億美元自中國進口商品課徵關稅 25%，並威脅將對其餘 3000 億美元商品加徵關稅。

由於川普已強化對貿易問題的限制，中國官員希望部份問題能夠獲得解決。CNBC 證實優先項目包括取消美國技術售予華為科技公司的禁令，取消所有目前的關稅。

隨同川普前來大阪的貿易團隊成員包括貿易代表萊特海澤及要求對中國採取強硬態度的經濟顧問那法若。這些主要代表都已連絡上他們的中國對手官員。