美股盤後 — 華爾街等待 G20川習會 銀行股晶片股連袂收高

週四 (27 日) 銀行股、晶片股領軍連袂收高，華爾街等待 G20 川習會，美股三大指數同步走揚，道瓊指數幾乎持平。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 10.24 點，或 0.04%，收 26526.58 點。

那斯達克指數上漲 57.79 點，或 0.73%，收 7967.76 點。

標普 500 指數上漲 11.14 點，或 0.38%，收 2924.92 點。

費城半導體指數上漲 21.07 點，或 1.47%，收 1456.90 點。

費城半導體連續 2 個交易日走高，美光 (MU-US) 預測晶片需求的復甦，並向華為恢復供貨，週四其股價續漲 2.78%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 3.46%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 2.49%；AMD (AMD-US) 上揚 2.74%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.64%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.25%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 2.16%；臉書 (FB-US) 上揚 0.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.34%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.030%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.34%。

華爾街壓力測試報告出爐前，金融板塊上漲近 1%，花旗領漲金融股。花旗 (C-US) 上漲 1.38%，摩根士丹利 (MS-US) 上揚 1.14%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 1.04%。

台股 ADR 多收漲。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.37%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 3.35%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.77%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.41%。

企業消息

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三 (26 日) 表示，已確認波音 (BA-US) 737 MAX 有新的缺陷，必須先解決之後才能復飛。波音 (BA-US) 週四股價下跌 2.91%。

Nike (NKE-US) 週四收漲 1.34% 至每股 83.66 美元，盤後公布最新財報喜憂參半，每股純益 0.62 美元，營收 101.8 億美元，促使其盤後下跌 4.5% 後持續震盪。



蘋果首席設計長 Jony Ive 宣布離職，他自 1992 年加入蘋果以來就成為蘋果的代表性人物，與賈伯斯攜手打造從 iMac 到 Apple Store 的美學設計，號稱是賈伯斯背後的男人。此消息促使蘋果 (AAPL-US) 盤後股價下跌。

華爾街分析

備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行，近日多空消息不斷，《華爾街日報》週四 (27 日) 引述中國官員報導，中國國家主席習近平計劃向美國總統川普開出貿易休戰的三大先決條件。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 爾後否認，美中貿易談判沒有先決條件，並威脅白宮可能進一步提高關稅。

中國貿易代表疾呼美中任何新的協議，都需要公平，但美國貿易代表萊特海澤回應，平衡貿易協議註定不會發生，因為中國過往的貿易強勢，營造不公平競爭環境，甚至竊取美國商業機密與技術。

中國商務部週四表示，美國應立即取消對華為禁令，發言人高峰表示，中國反對美國濫用出口管制，並敦促美國重返合作軌道。

Invesco 紐約首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「我仍然非常懷疑美國，至少是現在的 (川普) 政府將與中國達成協議，我找不到任何令人信服的理由說明為什麼中國會對美國作出真正的讓步。」

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 稱：「我們一再重申，股市上漲新高本質上是由預期聯準會降息和美中美貿易休戰。聯準會基本達到了預期，現在是時候透過川習會，決定貿易衝突的下一步走向。」

PIMCO 公共政策主管 Libby Cantrill 表示：「最好的情況是這些談判重回正軌。我認為，我們不能低估事態升級的可能性，儘管基本情況是，尤其是在市場認為，我們會看到貿易休戰，而不是解決貿易爭端。」