發展海外礦藏 印度目標2030年達30%電動車使用率

隨著電動車處於高度成長趨勢，作為全球第五大稀土供應國，印度三家國營企業正打算組建合資企業，發展海外礦藏，確保國內鋰、鈷等少數金屬資源，能幫助印度在 2030 年達成 30% 的電動車使用率。

印度國家鋁業公司、Hindustan Copper 以及 Mineral Exploration Corp 三家印度國營企業計畫在阿根廷、玻利維亞、智利等國家開採礦藏，生產電動車用電池，並且策略性儲備鎳、鋁以及稀土等少量礦藏。

為了滿足不斷成長的電動車需求，這三家公司正在計畫探索替代能源，達到 2030 年將電動汽車採用率提升至 30% 的目標。

專家表示，隨著美中貿易升溫，印度此項舉措對於威脅停止出口稀土至美國的中國來說，將帶來一定程度影響。

稀土的用途相當廣泛，從電動馬達、無人機，到家用電器等生產過程都會使用到。對印度來說，保障獲取這些金屬資源相當重要，因為這能幫助印度擴大製造業，甚至是電動汽車的大規模生產。

然而，目前印度將稀土導入電動車生產技術仍在初期階段。印度礦業局表示，截至 2016 年 3 月財年，該國稀土總消耗量僅達 31.9 噸。

相關數據顯示，2016 年印度共進口 3400 萬美元的稀土，其中就有 3300 萬美元來自中國，顯見中國為印度重要的稀土供應商。

為了擺脫對中國稀土的依賴，Khanij Bidesh India 積極發掘拉丁美洲其他礦產地，希望透過直接取得礦物資源，幫助印度其他相關企業發展電動車電池。

除了電動車外，其他終端產業像是電子產品的快速成長，預計能推動印度對次要金屬與稀土的需求上揚，並帶來每年 7% 的經濟成長。

U.S.-based Technology Metals Research. 共同創辦人 Jack Lifton 表示，印度擁有大量未開發的礦藏，唯一缺乏的就是國內下游加工供應鏈，若成功建設，將幫助他們晉升為全球主要稀土供應商。