亞馬遜與藥品連鎖Rite Aid合作推出到店取貨服務

亞馬遜 (AMZN-US) 今 (27 日) 宣布,即日起消費者可前往連鎖藥品店 Rite Aid 取貨,藉由與連鎖門市合作將自家物流範圍擴展至全國,而 Rite Aid 也能因此提升客流量及銷售額,預計年底將有超過 1500 家 Rite Aid 門市提供取貨服務。

亞馬遜今 (27 日) 漲幅 1.04%,交易股價為每股 1897.83 美元。

Amazon 股價走勢圖 (圖:Investing.com)

在大量物流服務需求中,物流配送最後一哩路 (Last-mile delivery) 是影響客戶滿意度的關鍵之一。因此,亞馬遜選擇與長期以來視為敵人的實體零售商合作,而 Rite Aid 受到亞馬遜刺激,發掘自身有能力從電子商務中受益,像是將取貨櫃置入店中或是將汽車作為個人送貨點。

亞馬遜預計會先在 100 家 Rite Aid 門市提供取貨服務,之後再陸續將取貨服務延伸至其他實體零售商。亞馬遜此前曾與柯爾百貨公司 (Kohl's Corp) (KSS-US) 洽談。柯爾百貨公司 4 月時也表示,決定將亞馬遜的產品銷售擴大至 200 家門市。

亞馬遜物流主管 Patrick Supanc 表示,此項計畫目的在於,幫助大大小小的合作夥伴將產品推送到消費者手中,並持續擴大物流系統。

Rite Aid 執行副總裁 Jocelyn Konrad 表示,公司期待能為消費者創造出更強大的消費經驗,進而帶動整體客流量提升。

對 Rite Aid 來說,提升營收為當務之急。財報顯示,該公司近來疲軟的銷售表現已為該公司帶來 6.67 億美元的營收虧損,迫使該公司在今年 4 月撤換多位高層人員。

目前亞馬遜在全美 900 個城市的便利商店及旗下全食超市 (Whole Food Market) 擁有數千個自助服務櫃,甚至推出智能車庫鑰匙 (Key for Garage),為消費者提供送貨至車庫服務,未來可能加入 Key for Home 或是 Key for Car 等新服務作為交貨選項。