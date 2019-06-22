下一站居家保全？亞馬遜新專利 無人機送貨可順便監控住處

亞馬遜 (AMZN-US) 的無人機現在不只用來運送包裹，根據美國專利商標局授予一項專利，亞馬遜打算利用無人機提供顧客監控住處的服務。

該專利描述，取得用戶同意後，送貨的無人機可以錄製收件人住處影響並蒐集數據，用以分析查看住處狀況，例如有無窗戶遭打破、住處周遭有無起火、車庫門是否未確實關閉...... 等。

更具體說，如果發現住處窗戶遭打破，而近處有未知的車輛，那麼房屋遭入侵的可能性很高，這些資料將可提供顧客必要時使用。

根據該專利，地理圍欄可以縮限無人機的監視範圍，地理圍欄是一種繪製虛擬邊界的技術，在地理圍欄以外的任何影像或數據都將不予錄製或儲存。

亞馬遜 2015 年 6 月提出該專利，而今年 6 月 4 日該局甫授權該專利。亞馬遜發言人 John Tagle 表示，「專利通常要花很多年才能取得，但這不見得反映我們當前的產品路線。」

「我們極度重視顧客隱私，一些報導暗示這個技術會在未經授權的情況下間諜或收集家中數據，但顯然該專利並未這樣敘述，且該專利明確指出，對於授權監控其住宅的顧客，這是選擇性的服務。」

市場研究公司 IDC 的無人機分析師 William Stofega 表示，該專利基本目的仍是實現無人機的送貨服務，監控只是其次。

亞馬遜本月稍早甫宣布，未來數月後將啟動無人機 30 分鐘內送貨給顧客的服務。