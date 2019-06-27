日圓升破100大關？ 要看聯準會何時降息吹東風

上周隨歐美央行釋出降息訊息及國際經濟情勢惡化，強勢美元轉弱、市場避險情緒增溫，避險基金進場押注日圓，使得日圓重新崛起，一度升至 106.5，挑戰今年高點 104.75，分析師並預期日圓的漲勢正強，或許很快就能重新見到 100 元大關。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

根據 DTCC(存託信託公司) 的數據顯示，上周以來，在歐美央行放鴿聲中，押注日圓反彈的期權超過 200 億美元，這股來自對沖基金和長期宏觀基金的力道，正在推升日圓走強。

法國農業信貸銀行分析師表示，全球經濟成長正在放緩，美國聯準會因應經濟放緩的能力明顯高於日本央行，上周暗示降息後，日本央行也表示將根據物價採取適當的行動，但日本利率的下降空間有限，日、美利差的縮小，引發日圓買盤和美元賣盤，預期七月底前的美元兌日圓有機會重現 105。

東京三菱日聯銀行團隊也表示，根據 Dodd-Frank 期權流動數據近期顯示，美元兌日圓已轉入消極情緒，意味著在 G20 會議前存在進一步下跌的風險。

此外，商品期貨交易委員會 (CFTC) 截至 6 月 18 日當週的數據顯示，槓桿基金已調整其投資戰略，自 2018 年 6 月中旬以來首次轉為日圓淨多單。

摩根大通駐東京的日本市場研究主管 Tohru Sasaki 認為，美元兌日圓能否突破 103，將主要取決於美國聯準會是否降息；若想進一步突破 100 大關，美、日公債利差必須要擴大，10 年期美債殖利率要跌到 1%，才能觸及此目標。