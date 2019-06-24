日圓衝高換匯成本大增 四大管道PK 兩種方式最划算

暑假旅遊旺季到來，出國旅遊一定少不了換匯，目前換匯主要有四大管道：臨櫃、外幣 ATM、線上結匯或是從外幣帳戶提領，比較這四種換匯方法，臨櫃不僅匯率是所有方法最差者，還需另付手續費，外幣 ATM 與線上結匯不僅有匯率減碼優惠，還有手續費優惠，對於省荷包不無小補。

整體而言，線上結構與外幣 ATM 提領現鈔，可享有匯率減碼優惠且免收手續費，以方便性來說，線上 ATM 相對便利，可 24 小時到 ATM 提領，不受實體分行營業時間限制。

美國聯準會鴿派立場與地緣政治風險帶動日圓價格持續攀升，以台灣銀行牌告匯率來看，日圓現金匯率牌告價格已經來到 0.293 元，與今年低點 0.278 元相比，以新台幣 5 萬元換匯比今年初換匯少將近萬元，墊高換匯成本。

比較目前主要換匯方式，如果選擇線上結匯或是外幣 ATM 換匯相對較為划算，線上結匯來說，台銀與兆豐銀行線上結匯的匯率都比牌告匯率優惠，還可自行挑選分行提領，民眾只要在網路上完成現鈔結購，次日即可臨櫃取現鈔且免收手續費。

再來就是善用外幣 ATM，目前台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、兆豐、台企銀、玉山、永豐、新光、中信銀與台新等 12 家銀行都有外幣 ATM 機台，全天候提供外幣提領服務。

銀行主管表示，外幣 ATM 匯率價格則以交易當下的「牌告現鈔賣匯匯率」為主，且外幣 ATM 因為少了人工作業，所以銀行願意給予匯價折讓優惠。

不過要留意的是，外幣 ATM 僅自行提款可享免手續費優惠，若是跨行提款，必須要支付跨行提領手續費。

至於有外幣帳戶者則可趁匯價低點時逢低分批買入外幣，由於透過帳戶交易外匯主要採取即期匯率價格，匯價會比現金匯價來的低，也有助於減少換匯成本，但要注意的是，從外幣帳戶提領現鈔時必須額外支出一筆「現金與即期價差」作為手續費。