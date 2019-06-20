日圓飆破關鍵價位 分析師看好後續漲勢

今 (20) 日亞股早盤受到聯準會未來可能降息的消息帶動，日圓大幅升值，一口氣漲了 0.43%，USD/JPY 更突破關鍵的 108 價位，創下今年初以來的次低價格。

美元兌日圓日線 (來源: FXSTREET)

日幣早盤衝高，USD/JPY 一度來到 1 美元兌 107.559 日圓，價位極度逼近今年 1 月 3 日的低點 107.5225。在關鍵的 108 價位盤整多時後，今 (20) 日日圓出現了明顯的突破。

TD Securities 分析師認為，Fed 開了未來降息大門，使十年期美債殖利率跌破 2%，美日兩國的利差正在縮減。預期未來十年期美債殖利率將進一步走低，兩國的利差收斂，對於日圓的升值將持續帶來支撐效果。

一如市場預期，Fed 並無改變貨幣政策，但已向市場發出未來可能降息的訊號。以點陣圖來看，儘管中位數顯示今年不會降息，不過有 1 位委員認為年底前將降息 1 碼，7 位委員預期將降息 2 碼，富國銀行認為今年降息的可能性還是很高。

今 (20) 日上午日本也將召開貨幣會議，Westpac 分析師認為，儘管上次會議之後，中美緊張升溫，不過預期央行仍將維持短期利率目標在負 0.1% 不變，並承諾引導 10 年期公債收益率維持在零附近。

技術面上，Commerzbank 首席分析師認為，USD/JPY 的技術指標顯示，持續下行的機率很高，USD/JPY 的短期目標將為 107.27，若 Fed 後續降息幅度更多，那麼 USD/JPY 將有機會上看 105.87。