紐約匯市 — G20前審慎樂觀 避險貨幣相形失色 澳幣紐幣雙雙勁揚

周末即將於大阪舉行的 G20 峰會，成為近日主導盤面的重大因素。中美兩國將在 G20 高峰會的場外，進行會晤 90 分鐘，雙方有望藉著峰會讓貿易戰火歇息。儘管一項長期協定是否能圓滿達成，尚在未定之天，但金融市場的短期壓力則出現緩解。

USD/JPY 日線 (來源: FXSTREET)

日圓作為避險貨幣的表現相形失色。週四 (27 日) 盤中日圓貶值，USD/JPY 一度來到 1 美元兌 108.15 日圓，價位創 1 週以來高點，觸及月線。另一項避險資產：美債殖利率亦走揚，美日間利差擴大為 USD/JPY 匯價帶來支撐。爾後隨著中國外交部發言人澄清說，不清楚有關中美兩國將暫時休兵的傳言，午盤清除部分先前日圓的跌幅。

由芝加哥期貨交易所數據觀察，USD/JPY 持倉量已連續三天增加。分析師認為，近日悲觀壓力獲得緩解，避險情緒對日圓的支撐減弱，預期短期日圓續貶的可能性偏高，USD/JPY 將有機會測試本月的高點價位 108.8。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

澳幣則創一個月高點，成為昨日表現最佳貨幣。中國公布 5 月份工業企業利潤年增率上升 1.1%，4 月份為 -3.7%，企業獲利再度轉為正成長，主要因銷售速度加快，部分的行業獲利改善。數據推動澳幣進一步走高，加上市場對 G20 峰會上，中美貿易協議的展望審慎樂觀。

澳幣兌美元上漲 0.36%，不僅為過去 8 個交易日以來第 7 天上漲，更一舉突破 0.7 的關鍵價位。紐幣亦為連續第 8 天走揚，形成 W 型的雙底型態。NZD/USD 盤中價位突破 0.67，創下兩個半月新高。

NZD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

市場分析師認為，中美兩國若在 G20 高峰會讓貿易戰火歇息，將對近期澳幣與紐幣的漲勢持續帶來支撐。不過 Westpac 分析師也提醒，儘管美國財政部長梅努欽表示中美協議已經完成 90%，「但是剩下的 10% 才是關鍵，顯示這 10% 對於雙方來說太困難」。

截至週五 (28 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 96.21。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1367 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2675 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7008 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3093 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.82 日圓。