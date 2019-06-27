〈中美晶股東會〉推高轉換效率N型電池新品 預計明年上半年量產

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (27) 日召開股東會，會後並發表高轉換效率 N 型電池新品 CelonN，中美晶總經理徐秀蘭表示，在大家都在做 P 型電池之際，推出 N 型電池是打算「自己革自己的命」，已有日本客戶打算包下產能，將陸續開始送樣、認證，預計明年上半年量產。

中美晶新發表的高轉換效率新品為 N 型電池 CelonN，目前中美晶 P 型單晶 PERC 電池轉換效率已超過 22%，而新推出的 N 型電池 CelonN，轉換效率已達到 23.5％，量產轉換效率也達到 23% 水準，也同步推出雙面 CelonN 產品，適合如台灣這類地狹人稠的國家。

徐秀蘭說，中美晶是過去台灣首家量產 PERC 的廠商，現在大家都在做 P 型 PERC，在這時間點推出 N 型電池，就是打算「自己革自己的命」，領先市場，以 N 型來超越 P 型，相信高效是唯一的解決方案；目前中美晶 P 型單晶 PERC 產能達到 800MW(百萬瓦)，且持續滿載，但將不會再擴增 P 型產能。

徐秀蘭表示，在 CelonN 研發完成後，已有日本客戶打算包下產能，將陸續開始送樣、認證，預計明年上半年量產。不過，在產能的投入上，盼能取得一定合約後，與客戶共同參與投資，初期規劃首條產線產能 200MW(百萬瓦)，需投入約 3 至 4 億元資本支出，後續將以 100MW 為單位分階段擴充。

在太陽能本業上，徐秀蘭強調，電池與電廠絕對是重中之重；在轉投資方面，矽乙烷與矽丙烷供應商台特化今年年底前可望達到單月轉盈，藍寶石基板廠兆遠 (4944-TW) 目前仍處小幅虧損狀態，近來轉型切入砷化鎵領域，將專注雷射應用，明年上半年將送樣，若順利則可望於下半年小量生產。