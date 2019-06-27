台股盤後—電子三雄領軍強彈 大漲121點 重回季線之上

受美股費半大漲激勵，加上市場較樂觀看待 G20 川習會，台股今 (27) 日在電子三雄領軍下強漲，權值股包括台積電、台塑化與台化均走出貼息窘境，反彈朝填息路邁進，加上國泰金、富邦金等金融傳值股也走揚表態，指數午盤一度站上 10800 點關卡，終場大漲 121.35 點，收在 10773.9 點，重回 5 日線與季線之上，成交量擴增至 1243.35 億元。

台股今日上市類股中，僅鋼鐵、網通、營建指數收黑，其餘均收紅，又以光電指數表現最強勢，上漲超過 3% ，半導體、資訊指數也有超過 2% 的漲幅。

櫃買市場今日同樣開高走高，終場上漲 0.63 點，以 136.8 點作收，站回 5 日線，成交量約 260 億元。上櫃指數部分，僅遊戲、航運、鋼鐵、文創、其他電子、其他指數收黑，其餘均收紅，表現最弱勢的為跌幅 1.06% 的遊戲指數，表現最強勢的則為網通族群，漲幅 1.1%。

電子三雄方面，台積電走出前 2 日的貼息窘境，今日股價強彈，盤中一度站回 5 日線，終場上漲 2.56%，收在 240.5 元，收復月線；股王大立光今日表現為三雄中最強勢，終場大漲 5%，收在 3885 元，收復 5 日線；鴻海則是上漲 1.44%，以 77.4 元作收，同樣站回 5 日線。

玉晶光受惠蘋果訂單拉貨動能，產能幾乎滿載，激勵今日股價強漲，漲幅逾 4%，也帶動光學族群包括大立光、亞光強漲逾 5%，揚明光、今國光也上漲超過 1.5%。

在市場對 G20 川習會結果較樂觀看待之下，5G 概念股今日再度走強，印刷電路族群聯茂亮燈漲停，楠梓電強漲逾 8%，建榮大漲超過 6%，久威、柏承上漲超過 3%，欣興、嘉聯益、華通、金像電漲幅逾 2％。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股今日大漲逾百點，且國際股市表現普遍不錯，顯示市場雖小保守，但仍樂觀看待 G20 川習會協商結果；若大盤明日仍站穩季線之上，待周末川習會結束後，下周盤勢應會更加明朗，指數有機會朝高盛看好的 11200 點邁進。

