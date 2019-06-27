台股盤中－台積電、大立光領頭指數大漲百點 站回季線、10700點之上

昨 (26) 日美國總統川普釋出美中協議曙光，但美股四大指數多空交戰，漲跌互見，台股今 (27) 日以小漲 21.65 點開出，隨後買單持續進場，由權值股台積電、大立光領軍，指數持續走高，盤中大漲百點，重回季線、10700 點之上，預估成交量也重回千億元之上，來到 1100 億元。

觀察權值股今日表現，股王大立光在美國晶片廠美光證實恢復部分對華為供貨消息激勵之下，股價大漲逾 4%，另外，權王台積電、鴻海也分別有 2%、1% 以上漲幅，表現強勁，帶動大盤指數站回季線位置。

類股表現部分，光電半導體族群點火，威盛、瑞昱、日月光投控、玉晶光漲幅超過 4%，祥碩、京元電、台半、旺宏漲幅也都超過 2%，面板族群友達、群創、彩晶也表現強勁。

另外，在臉書跨足虛擬貨幣效應下，推升比特幣價格持續飆漲，來到 13000 元價位，創下近 17 個月來新高，連帶相關概念股成為盤勢亮點，技嘉、微星漲幅接近 4%，映泰、華擎、撼訊也都相當強勁。

砷化鎵族群同樣表現強勁，宏捷科漲幅超過 4%，穩懋、全新也分別有 3%、2% 以上漲幅。

盤面上弱勢族群，包含食品股，味全、卜蜂跌幅在 2% 上下，大成、黑松、泰山也都在表現疲弱；遊戲族群，也相對大盤疲弱，鈊象、網龍、橘子、傳奇都在盤面下震盪。

法人表示，G20 峰會即將展開，雖然美中釋出達成協議的訊息，但市場觀望仍相當濃厚，建議勿貿然追高，短線鎖定股價偏低，選擇有基本面優勢的個股，另外還要留意 Fed 7 月的降息訊號，Fed 主席日前強調短期內可能調降利率，但決策不受政治壓力影響。