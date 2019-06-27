【華冠投顧】盤後分析：大漲百點 百花齊放

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

全球投資人都在聚焦週六的川習二會，我始終以「見面三分情」來形容我對川習二會的看法，就算無法盡速達成協議，也一定會改善現在的緊張關係。所以就算台股本週前三個交易日都在拉回，但是量縮加上昨天指數收 10652 點成功守住 10650 點的多方防守價，實在沒有看空的理由。

結果今天在費半大漲激勵，以及外資摩台拉高結算下，台股一口氣大漲 121 點，又給了空軍狠狠一記重拳。若加上除權息蒸發數，台股已再創新高接近 10900 點，包括韓國和深圳股市也創下波段新高，香港和上海股市則擴近前高，所以這絕對是多方行情，空軍弟兄不論你帳面虧損多少，我依然建議要及早執行停損策略為宜。

【操作策略】

今天盤面上百花齊放，像是光學、PCB、挖礦、半導體、蘋概等等都有所表現，包括我們在 5 月初分享的立積 (4968) 也再創新高。雖電子股成交量尚未回溫，但是我維持中小型電子股在 7 月份將會有落後補漲行情的看不變。

6 月初分享的散熱模組近期維持強勢整理，7 月有機會再拉一波，空手者趁近期量縮拉回時可逢低承接。至於本益比 8 倍的廣積 (8050) 在週一放量上攻後連續 3 天量縮休息，隨時會補量再創高。

早盤新布局的『TWS 概念股』和『母憑子貴 5G 概念股』，今天也都拉出帶量長紅棒收在相對高點，前者第三季訂單全滿、後者股淨比不到 0.8 倍，在 YOUTUBE 的盤後影音已分享線圖，有興趣的投資朋友可上華冠投顧官網了解。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。