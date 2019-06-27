從景氣燈號看投資 投資好簡單

文．洪寶山

在這個什麼都漲只有薪水不漲的年代，投資成了必學的課題。但隨著市面上投資方法越來越多，眼花撩亂的工具讓人不知從何下手。該如何選擇最適合自己的方式？投資的金額又該如何規劃，才能平衡風險與獲利呢？

高效率投資祕技大公開

鑽研財報多年，善於精準解析財經訊息的股魚提出一套簡單易懂且有效的投資方法，稱為「景氣燈號投資法」。景氣燈號是由國發會每個月整理統計資料，包含股市指標、進出口狀況、電器設備訂單、貨幣資訊等，統計之後給出的數字結論。有藍燈、黃藍燈、綠燈、黃紅燈和紅燈，總共五個指標。紅燈代表景氣過熱，藍燈則是代表景氣衰退，其他燈號以此類推。民眾可以運用這個指標當成股市進出場的判斷資訊，且景氣燈號是台灣獨有。

景氣燈號投資法又該從何依據呢？股魚建議，「若希望在相對低點進場，就必須在藍燈出現時買進，等到黃紅燈時再出場。」因為通常相對低點都會出現在景氣衰退，甚至是恐慌的時候，民眾大量拋售手中的股票，此時反而是最好的進場時機。

不過，景氣燈號投資法屬於中長期投資，而不是短線炒作。「從景氣衰退到熱絡，一個循環至少需要兩年的時間。因為景氣需要緩慢醞釀，不可能這個月衰退，下個月馬上變成熱絡。」換個角度想，這個特質讓投資人有更多的時間去做進出場的判斷。甚至可以等到一兩年後再來看景氣狀態，若出現出場訊號再賣出。

他提及使用景氣燈號投資法，還有一個需要特別注意的，就是必須選擇與大盤連動性高的投資標的。其中以 ETF 最為合適，因為有許多 ETF 是直接複製大盤指數，例如常見的 0050 和 0051 等。由於景氣燈號與大盤連動準確性高達八成，因此 ETF 與大盤相關係數越貼近１，景氣燈號投資法的效果就會越好。

ETF 的操作雖然簡單，但概念是直接選擇市值前五十大公司，在這五十間公司當中，有些公司的經營現況不盡理想。若想要將手中的標的再做精選，可以利用一些財務指標一一篩選，這樣在持有的過程中，信心度也會大幅提高。「不過精選股不同於 ETF，需要的資金量會比較多」，股魚提醒。

說到 ETF 的投資，股魚表示他在這方面不做避險，「我一定是在藍燈，甚至是雙藍燈時才進場，等到黃紅燈時賣出，所以勝率可以說是百分百」。不過，為了達到百分百獲利的效果，需要有心理準備，持有的時間可能會很長，或許會長達兩三年。即便如此，投資的獲利還是比存放在銀行的利率要高。且 ETF 是策略型工具，其中的五十檔公司隨時在替換，不會消失，也不需要像個股一樣，擔心下市的問題。

不能錯過的增值小撇步

在漫長的持有期間，並不是只能等待賣出的那天，手上的資產也可以活化利用，創造更高的收益，例如政府近兩年大幅開放的雙向借券。早期借券的門檻相當高，需要有一定程度的資本才能使用。但是現在借券已經取消金額限制，手續也簡化相當多，只要在辦理開戶時，多申請一個借券戶，就可以開始使用借券功能。

若希望手上股票更容易借出，並獲得較高的報酬，借券時就要選擇時間較長，至少要是 t+3 以上。「就像租房子，若房東說租約到期的隔天必須馬上交屋，承租意願可能會沒那麼高，因為時間較趕。但是如果房東說退租後可以有兩周時間整理，你就會覺得這個房東較友善，承租的機率也會較高」，股魚這麼說。

不過，借券並不是完全沒有風險。一旦借券成功，就無法即時收回。例如，t+1 表示下達召回命令後，隔一天才會回到手上，t+3 則是三天。雖然也有可能可以提前收回，但若是股價崩盤，一定是到期後才能回到手中。有可能賺了借券利息，卻造成很大的價差損失。無論如何，每個投資工具都有不同的特性，要了解特性再做決定，才不會後悔莫及。

投資技巧在變 心磨練

投資時，最重要且最困難的課題其實不是投資技巧，而是心態上的磨練。以景氣燈號投資法為例，首先不能帶入自己的感情，第二是盡量不要看指數位置。「當你一直盯著指數位置時，就會不停思考這個價位是否足夠，會不會有更低的價位出現，如此一來，永遠都無法成功進場」，股魚解釋。

ETF 的操作相對簡單，當看到黃紅燈出現時，就要果斷出場。若是個股，變化就會比 ETF 複雜許多，有基本面、技術面或是籌碼面等。但只需要謹記一個大原則，若是基本面進，就要用基本面出，以此類推。且在一開始投資個股時，就要把進出場基本條件想好，不要當下才來討論。出場時間點是最讓人難以抉擇的，常常要與人性搏鬥。

俗話說，「低到底時會反彈，高到天會往下跌」。通常觸及或是已經非常靠近賣出價，若當下捨不得賣，之後反而會下跌。「我們常會說設置進出場指標是最簡單的，最大的問題反而在於無法徹底執行。這只能靠投資人在投資過程中，慢慢修煉」，股魚笑著說。

年紀不同，投資規劃也會不同。最簡單的方法是根據自己的年齡，將保守型投資做相對的配置。股魚以他自己為例，「像我現在四十歲，就會把固定收益配置四○％，股票這種風險型的產品則是六○％」。這是非常重要的觀念，有些年紀較大的投資人，沒有做好風險規劃，將所有積蓄都押進風險較高的股票裡，最後沒有成功獲利，反而賠掉一生的血汗錢，令人引以為戒。

中美貿易戰來襲 誰是贏家

最近中美貿易戰風雲變化，股魚對此也有自己的看法，「貿易戰兩大標的物是中國出口與華為。雖然台灣過去跟中國的連結非常深厚，許多公司都在對岸設廠，因此在這次懲處中受傷慘重。但是台股有一千七百多檔股票，不可能每一檔都跟這兩大因素有連結」。

以目前的局勢來說，美國懲處的產業也大都是電子相關產業，例如 5G、晶片與通訊業等，其他產業受到的傷害較小。而且川普從上台之初就釋出貿易戰的訊號，當下就已經有許多廠商開始做相關的準備，並成功逃過一劫，甚至從中獲利。「一些生產基地早就移到越南的產業，例如紡織及鉛酸電池等，在貿易戰中反而股價大幅上漲」，股魚也舉出一個朋友的經歷佐證，「之前一個朋友決定關掉台灣辦公室，將產業重心移到越南，還告訴我最近越南的廠房與辦公室已經短缺。你可以從中獲知，越南在這一波貿易戰中有多麼搶手」。

若是對東南亞較為陌生，也可以轉投台灣的內需產業，例如食品、百貨或是其他與電子關聯性較小的公司，在貿易戰中都有不錯成績。最後，股魚也提醒民眾，「不要看到貿易戰就覺得害怕，重要的是去思考如何因應局勢改變戰略。」

投資雖然能使人獲利，但也不能忽視風險的存在。除了利用正確的投資方法，不投機取巧以外，風險的規劃也非常重要，並時時關注時事，才能在變動快速的股市中，靈活變通。

來源：《理財周刊》 983 期

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