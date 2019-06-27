〈中美晶股東會〉提長約負債準備金不影響全年獲利 今年仍可優於去年

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長盧明光表示，提列最後一個長約負債準備金 43.5 億元後，不會影響全年獲利目標，且今年以來太陽能本業都已賺錢，相信新品量產對毛利率貢獻將會更高。法人認為，受惠子公司環球晶 (6488-TW) 今年營運動能仍強勁，中美晶全年獲利表現仍將優於去年。

中美晶昨日召開董事會，通過針對最後一個尚未解決的太陽能多晶矽原料長約，提列虧損性合約估列負債準備案，預估負債準備總金額為新台幣 43.5 億元，此次估列負債準備，並不涉及一次性現金流量，但將認列在第 2 季銷貨成本中，恐明顯衝擊毛利率表現。

對此，盧明光今日表示，提列最後一個長約損失後，心情輕鬆許多，雖然恐影響全年每股純益約 7.4 元，但不會影響全年獲利的目標。法人指出，由於子公司環球晶今年營運表現仍相當不錯，中美晶母以子貴，全年獲利表現仍將優於去年。

中美晶今年以來太陽能本業都已賺錢，盧明光表示，目前太陽能電池業務毛利率已達到 1 成，相信在新品量產後，對毛利率的貢獻將會更高。據悉，太陽能電池轉換效率每提高 1%，毛利率就增加 5 個百分點。

對於產業景氣，盧明光指出，太陽能產業無論景氣好壞，裝置量還是持續成長，雖然中國廠商因為政府補貼等種種因素，在全球市場具有競爭力，但台廠在技術、管理上都很優秀，只是受到中國市場不公平競爭影響，相信太陽能三合一在辛苦努力之下，可以突破困難。