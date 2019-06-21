「金習會」想對川普發出什麼訊息？

中國國家主席習近平與金正恩在北韓進行為期兩天的訪問，這是 14 年來中國領導人第一次訪問北韓。在 G20 高峰會之前，選擇這敏感的時刻會面，是想對美國總統川普散發出什麼樣的訊息？

川普在國際上 2 項最大的談判：中美貿易協議、北韓核談判，習近平都坐落在這核心之中。這場會面，習近平不僅為自己拉攏盟友，更是向川普展現，在北韓的核談判中，中國地位的重要性，藉此提高中美談判的籌碼。

中國建立連盟陣營 制衡對美勢力

習近平近期以來，接連參訪俄羅斯、北韓，無疑是想建立彼此更深厚的關係。在中美兩大經濟體的鬥爭角力下，習近平想對川普展現，中國擁有深層的連盟陣營，作為對美國勢力的一種制衡。若中美冷戰持續下去，中國可能再試圖拉攏如印度等地方經濟大國。

展現中國在北韓去核化中的關鍵地位

今年初美國與北韓的「川金會」宣告破局，北韓要求美國撤銷所有制裁，但遭到美方拒絕。金正恩曾對此表示不滿。

吉林省延邊大學的國際政治研究教授表示，川普可能會需要中國扮演中間角色，勸說金正恩，讓美國與北韓的核談判能夠有所進展。

習近平與金正恩雙方在北韓會晤 (來源: AFP)

根據中國媒體報導，習近平在金習會上表示，可提供金正恩在經濟與貿易上更多優惠，以換取北韓加快無核化的進度。報導稱習近平希望和平解決北韓問題，並讚譽金正恩在半島秩序上維持得很好。

中國可說是北韓唯一的「朋友」，中國在經濟地位上對北韓至關重要，93% 的北韓進口都來自中國。而這場會晤也突顯出，金正恩在國際上仍需要盟友。

中國增加 G20 上的談判籌碼

下周登場的 G20 高峰會上，習近平與川普的會晤，被認為是在遏制日益惡化的中美戰火。然而，有鑑於距離最後 3000 億美元進口商品上調關稅的時間緊迫，雙方可能難以取得重大突破，不過市場仍冀望 G20 上，雙方能為最終的和平交易鋪路。

南韓慶熙大學中國關係研究教授 Choo Jae-woo 認為，金習雙方的會晤，顯示習近平想利用中國對北韓的影響力，當作中美貿易僵局的破冰船，增加中國方面的談判籌碼。