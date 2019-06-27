[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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1201 味全 20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)

1217 愛之味 20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1219 福壽 20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1225 福懋油 20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)

1323 永裕 20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

1325 恆大 20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1333 恩得利 20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1449 佳和 20190627 台南市官田區工業路 11 號

1470 大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1475 本盟 20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓)

1513 中興電 20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1527 鑽全 20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1599 宏佳騰 20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1603 華電 20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1735 日勝化 20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)

1784 訊聯 20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1799 易威 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1819 豐鼎 20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)

2022 聚亨 20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)

2061 風青 20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)

2243 宏旭 - KY 20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2355 敬鵬 20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2405 浩鑫 20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)

2414 精技 20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)

2429 銘旺科 20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2434 統懋 20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2438 翔耀 20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

2477 美隆電 20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)

2514 龍邦 20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)

2524 京城 20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓

2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)

2607 榮運 20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

2608 嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)

2616 山隆 20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2852 第一保 20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2904 匯僑 20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

2911 麗嬰房 20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心

3024 憶聲 20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)

3078 僑威 20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)

3229 晟鈦 20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)

3287 廣寰科 20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F

3294 英濟 20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)

3308 聯德 20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3325 旭品 20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3431 長天 20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓

3485 敘豐 20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號

3490 單井 20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓

3516 亞帝歐 20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號

3519 綠能 20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

3523 迎輝 20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

3537 堡達 20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3551 世禾 20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)

3552 同致 20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3588 通嘉 20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)

3686 達能 20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

3711 日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂

4109 穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)

4113 聯上 20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4154 康樂 - KY 20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)

4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4191 法德藥 20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)

4207 環泰 20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)

4537 旭東 20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4540 全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)

4559 久裕興 20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)

4572 駐龍 20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)

4576 大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

4721 美琪瑪 20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)

4746 台耀 20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)

4909 新復興 20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)

4931 新盛力 20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)

5277 葳天 20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓

5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)

5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)

5383 金利 20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5468 凱鈺 20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室

5483 中美晶 20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)

5488 松普 20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)

5521 工信 20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5907 大洋 - KY 20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6101 寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室

6174 安碁 20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6216 居易 20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)

6217 中探針 20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓

6247 淇譽電 20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6259 百徽 20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)

6404 通訊 - KY 20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6509 聚和 20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)

6511 綠晁 20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)

6535 順藥 20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

6562 聯亞藥 20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳

6566 創益 20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6616 特昇 - KY 20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6634 欣耀 20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

6670 復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)

6703 軒郁 20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)

8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

8071 能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8403 盛弘 20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓

8418 捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)

8429 金麗 - KY 20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)

8465 德河 20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8492 兔將 20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)

9902 台火 20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳

9928 中視 20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚

9949 琉園 20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓

1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1402 遠東新 20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1456 怡華 20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1459 聯發 20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1466 聚隆 20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1468 昶和 20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1526 日馳 20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號

1540 喬福 20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)

1541 錩泰 20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1566 捷邦 20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)

1585 鎧鉅 20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號

1726 永記 20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號

1785 光洋科 20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)

1805 寶徠 20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)

1810 和成 20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)

2049 上銀 20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2206 三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)

2227 裕日車 20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2230 泰茂 20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)

2236 百達 - KY 20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)

2444 兆勁 20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)

2540 愛山林 20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)

2601 益航 20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

2605 新興 20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2718 晶悅 20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)

2733 維格 20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

2734 易飛網 20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2750 桃禧 20190628 桃園市大園區大觀路 777 號

2812 台中銀 20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂

2849 安泰銀 20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂

2910 統領 20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓

2923 鼎固 - KY 20190628 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室

2942 京站 20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

3043 科風 20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)

3073 凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3085 新零售 20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)

3089 元炬 20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)

3164 景岳 20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3297 杭特 20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)

3332 幸康 20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

3430 奇鈦科 20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3522 御頂 20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)

3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)

3702 大聯大 20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4197 暐世 20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)

4406 新昕纖 20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4413 飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4503 金雨 20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4566 時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)

4575 銓寶 20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)

4580 捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

4728 雙美 20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)

4763 材料 - KY 20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室

4767 誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)

4804 大略 - KY 20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室

4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)

4924 欣厚 - KY 20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

4960 誠美材 20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4971 IET-KY 20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

5102 富強 20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5259 清惠 20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳

5294 捷音特 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5304 鼎創達 20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5321 友銓 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)

5398 慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5859 遠壽 20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)

6133 金橋 20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)

6163 華電網 20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)

6165 捷泰 20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)

6186 新潤 20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)

6236 康呈 20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6248 沛波 20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)

6264 富裔 20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6407 相互 20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)

6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6452 康友 - KY 20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室

6474 華豫寧 20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6490 凌昇科 20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6555 榮炭 20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

6576 逸達 20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)

6578 達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)

6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6618 永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)

6620 漢達 20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6651 全宇昕 20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

6684 安格 20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室

6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)

6706 惠特 20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

6724 創王 20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

7443 凡事康 20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8068 全達 20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8077 洛碁 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8097 常珵 20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8112 至上 20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8115 帝聞 20190628 新北市新店區寶高路 5 號

8423 保綠 - KY 20190628 桃園市新屋區永福路 800 號

8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8495 經緯航 20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

9918 欣天然 20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)

9927 泰銘 20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)

9935 慶豐富 20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

*2101 南港 20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)

*4171 瑞基 20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

*4502 健信 20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號

*3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

*2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

*6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

*6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

*2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)

*1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)

*6693 廣閎科 20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)

5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)

*8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

*4806 昇華 20190813 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

*6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

