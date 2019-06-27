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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 1201  味全     20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)
 1217  愛之味   20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)   
 1219  福壽     20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1225  福懋油   20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)     
 1323  永裕     20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)
 1325  恆大     20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳 
 1333  恩得利   20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
 1449  佳和     20190627 台南市官田區工業路 11 號
 1470  大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)           
 1475  本盟     20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓) 
 1513  中興電   20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)            
 1527  鑽全     20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室
 1599  宏佳騰   20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1
 1603  華電     20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)  
 1735  日勝化   20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)        
 1784  訊聯     20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5
 1789  神隆     20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)
 1799  易威     20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)
 1819  豐鼎     20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)              
 2022  聚亨     20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)             
 2061  風青     20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)    
 2243  宏旭 - KY  20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)      
 2355  敬鵬     20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)       
 2405  浩鑫     20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)    
 2414  精技     20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)
 2429  銘旺科   20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)      
 2434  統懋     20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)            
 2438  翔耀     20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號
 2477  美隆電   20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)                 
 2514  龍邦     20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)  
 2524  京城     20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓   
 2527  宏璟     20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)     
 2607  榮運     20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室
 2608  嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2616  山隆     20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)
 2852  第一保   20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳  
 2904  匯僑     20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)            
 2911  麗嬰房   20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心             
 3024  憶聲     20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)         
 3078  僑威     20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3219  倚強     20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)
 3229  晟鈦     20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)           
 3287  廣寰科   20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F
 3294  英濟     20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)
 3308  聯德     20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓               
 3325  旭品     20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)  
 3431  長天     20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓                
 3485  敘豐     20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號
 3490  單井     20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓
 3516  亞帝歐   20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號             
 3519  綠能     20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3523  迎輝     20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)    
 3537  堡達     20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)
 3546  宇峻     20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3551  世禾     20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)     
 3552  同致     20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)                 
 3588  通嘉     20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)          
 3686  達能     20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)
 3711  日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂           
 4109  穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)         
 4113  聯上     20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)                 
 4154  康樂 - KY  20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)             
 4174  浩鼎     20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
 4191  法德藥   20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)    
 4207  環泰     20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)          
 4537  旭東     20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)                
 4540  全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)                 
 4559  久裕興   20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)     
 4572  駐龍     20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)
 4576  大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)        
 4721  美琪瑪   20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)            
 4746  台耀     20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)        
 4909  新復興   20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)     
 4931  新盛力   20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)        
 5277  葳天     20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓
 5278  尚凡     20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)    
 5344  立衛     20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)
 5383  金利     20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5468  凱鈺     20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室                 
 5483  中美晶   20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)  
 5488  松普     20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)  
 5521  工信     20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5907  大洋 - KY  20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6101  寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室                 
 6174  安碁     20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)
 6216  居易     20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)            
 6217  中探針   20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓
 6247  淇譽電   20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓
 6259  百徽     20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)
 6404  通訊 - KY  20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)
 6509  聚和     20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)         
 6511  綠晁     20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)         
 6535  順藥     20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟) 
 6562  聯亞藥   20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳             
 6566  創益     20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6616  特昇 - KY  20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)   
 6634  欣耀     20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)
 6670  復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)   
 6703  軒郁     20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)      
 8038  長園科   20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)
 8071  能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」        
 8403  盛弘     20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓
 8418  捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)         
 8429  金麗 - KY  20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)
 8465  德河     20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)       
 8492  兔將     20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)
 9902  台火     20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳            
 9928  中視     20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚      
 9949  琉園     20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓
 1310  台苯     20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)                
 1402  遠東新   20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1456  怡華     20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1459  聯發     20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)     
 1466  聚隆     20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號
 1468  昶和     20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)                
 1526  日馳     20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號
 1540  喬福     20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)
 1541  錩泰     20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1566  捷邦     20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)                 
 1585  鎧鉅     20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號
 1726  永記     20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號
 1785  光洋科   20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)
 1805  寶徠     20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)        
 1810  和成     20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)               
 2049  上銀     20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)              
 2206  三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)              
 2227  裕日車   20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2230  泰茂     20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)          
 2236  百達 - KY  20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)       
 2444  兆勁     20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)
 2540  愛山林   20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)
 2601  益航     20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳          
 2605  新興     20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2718  晶悅     20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)      
 2733  維格     20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)                 
 2734  易飛網   20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2750  桃禧     20190628 桃園市大園區大觀路 777 號
 2812  台中銀   20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 2849  安泰銀   20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂               
 2910  統領     20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓
 2923  鼎固 - KY  20190628 台北市信義路五段 5 號
 2924  東凌 - KY  20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室  
 2942  京站     20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)           
 3043  科風     20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)          
 3073  凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心           
 3085  新零售   20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)
 3089  元炬     20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)
 3164  景岳     20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室
 3202  樺晟     20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)      
 3297  杭特     20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3332  幸康     20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)        
 3346  麗清     20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)     
 3430  奇鈦科   20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3522  御頂     20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)     
 3605  宏致     20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)         
 3702  大聯大   20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)                 
 4161  聿新科   20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)     
 4197  暐世     20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)              
 4406  新昕纖   20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)      
 4413  飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓
 4503  金雨     20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號
 4566  時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)     
 4575  銓寶     20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)       
 4580  捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)    
 4728  雙美     20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)
 4763  材料 - KY  20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室                 
 4767  誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)
 4804  大略 - KY  20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室
 4807  日成 - KY  20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)      
 4924  欣厚 - KY  20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)              
 4960  誠美材   20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4971  IET-KY   20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)
 5102  富強     20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)        
 5259  清惠     20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳
 5294  捷音特   20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)  
 5304  鼎創達   20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室
 5321  友銓     20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)            
 5398  慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室          
 5859  遠壽     20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)       
 6133  金橋     20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)           
 6163  華電網   20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)      
 6165  捷泰     20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)          
 6186  新潤     20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)     
 6236  康呈     20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
 6248  沛波     20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)    
 6264  富裔     20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)     
 6407  相互     20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)                 
 6431  光麗 - KY  20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6452  康友 - KY  20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室
 6474  華豫寧   20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)               
 6490  凌昇科   20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)       
 6555  榮炭     20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓
 6576  逸達     20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)     
 6578  達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)    
 6582  申豐     20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6618  永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)      
 6620  漢達     20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6651  全宇昕   20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室
 6674  鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)
 6684  安格     20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室
 6696  仁新     20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)           
 6706  惠特     20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)       
 6724  創王     20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
 7443  凡事康   20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室
 8068  全達     20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)    
 8077  洛碁     20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)              
 8097  常珵     20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)              
 8112  至上     20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)     
 8115  帝聞     20190628 新北市新店區寶高路 5 號
 8423  保綠 - KY  20190628 桃園市新屋區永福路 800 號
 8480  泰昇 - KY  20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)
 8491  真好玩   20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 8495  經緯航   20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓
 9918  欣天然   20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)          
 9927  泰銘     20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 9935  慶豐富   20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號
*2101  南港     20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)           
*4171  瑞基     20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)        
*4502  健信     20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號
*3688  華立捷   20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)                 
*2913  農林     20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)          
*6112  聚碩     20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)
*6556  勝品     20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1
*2881  富邦金   20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)
*1787  福盈科   20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)
*6693  廣閎科   20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)   
 5487  通泰     20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)          
*6656  宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)             
*8041  東精電   20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室          
*4806  昇華     20190813 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)              
 6131  悠克     20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)   
*6637  醫影     20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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