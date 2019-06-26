日本將在大阪G20峰會提WTO改革案

由於日本 2011 年的 311 大地震引發福島核災後，韓國政府禁止日本福島等 8 個縣的水產品進口至該國，日本也為此狀告世界貿易組織 (WTO)。雖然在 2018 年 2 月的判決中韓國吃了敗訴，但是在 2019 年 4 月的最新判決，則是換成日本方面敗訴。韓國政府也據此，繼續禁止日本福島的水產品進口。日韓兩國間在食安上的爭論也未獲得妥善的解決。

日本將在大阪 G20 峰會提 WTO 改革案。(圖片：AFP)

受到 WTO 的這項判決影響，日本經濟產業省在週三 (26 日) 所公布的「不公正貿易報告書」中提到，將於 WTO 的紛爭解決手續的改革方面，優先的著手進行相關努力。

日本經濟產業省於該項報告書中提到，在其主要的貿易國方面，會提出政策上的問題點，並在因應方針作出整理。像是在這回韓國政府對於日本福島縣等處的水產品實施禁止進口的措施，而 WTO 的紛爭調解單位「高級委員會」，對於日本的主張不予承認，使得日韓兩國間的紛爭懸而未決。

此外，日本經濟產業省表示「為使 WTO 高級委員會可以適當的發揮功能，在問題的早日解決上積極的作出貢獻」，日本將會在紛爭的解決手續方面，優先的著手進行相關改革。

而有關 WTO 的改革問題，則預期將於 6 月 28 日展開的 G20 大阪峰會上被提出討論。身為主辦國的日本，能否在相關改革議題上發揮帶頭的角色，也備受國際社會的矚目。