歐股盤前─Fed淡化降息預期 指數期貨漲跌互見

聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前重申，Fed 決策不受政治壓力左右，因應金融環境的短期波動，不是 Fed 的工作；其發言淡化了降息預期，今 (26) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 2 點 20 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.25 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.28%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.068%，深證成指上漲 0.28%；南韓 Kospi 指數下跌 0.052%，日經 225 指數下跌 0.51%；台股收跌 54.17 點，至 10652.55 點。

Fed 淡化降息預期，加上市場對貿易戰的疑慮未除，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 179.32 點 (0.67%)，至 26548.22 點；標普 500 指數收跌 27.97 點 (0.95%)，至 2917.38 點；那斯達克指數收跌 120.98 點 (1.51%)，至 7884.72 點。

鮑爾表示，Fed 不會受到短期政治壓力影響，因應金融環境的短期波動，並非 Fed 的工作，Fed 正在思考，美國關稅政策的不確定性、貿易衝突，以及溫和的通膨，是否為降息提供了依據。

聖路易聯準銀總裁布拉德亦稱，美國經濟情勢，還沒有糟糕到必須要求 Fed 於 7 月降息 0.5 個百分點。

美國總統川普和中國國家主席習近平，將於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，據悉，「川習會」的時間，會安排在週六(29 日)。

白宮官員透露，川普對美方在貿易談判中的地位持正面態度，至於「川習會」，只是讓雙方領袖有維持交流的機會，川普對任何結果，都會感到滿意。

據傳美方不願在貿易談判上，做出任何讓步，但可能暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅。

美伊緊張情勢持續升溫，川普示警，若伊朗對「任何美國事物」進行襲擊，美國將摧毀伊朗部分地區，但他仍會敞開協商大門，亦可能取消經濟制裁。