《彭博社》6 月 25 日報導，美國大型銀行摩根大通（JPMorgan Chase）預告，將於今年底對其美元等值加密貨幣 JPM Coin 進行試點。

摩根大通區塊鏈項目主管 Umar Farooq 透露，該公司打算在年底跟一組選定的客戶對 JPM Coin 進行試點測試，目前正在等待監管機構批准。

根據 Farooq 的說法，摩根大通發現全球客戶對 JPM Coin 的興趣日益劇增。具體而言，身處美國、歐洲和日本的客戶都表示，有意願了解 JPM Coin 在加速證券和債券交易方面的潛力。

過去， 摩根大通機構客戶間的跨國匯款與交割皆需透過效率低落的 SWIFT 網路進行，除了手續費成本極高，交易款項往往也需耗時數天才能匯入。如今，若能透過 JPM Coin 的區塊鏈平台進行記帳即可在數分鐘內完成交割，運作方法也與一般交易以太坊代幣的方式相同，雙方都有一個錢包帳戶進行代幣收發。

Farooq 解釋道，基於區塊鏈技術的 JPM Coin 將能實現機構賬戶之間的即時轉賬支付、交割證券和債券。此外，Farooq 還提到，摩根大通對於代幣化數位證券抱持著積極立場，他說道，「我們相信，隨著時間的推移，許多證券將在 5 到 20 年內轉型數位化，甚至邁向代幣化。」

除了 JPM Coin 登上各大頭條以外，摩根大通今年在區塊鏈產業內的腳步幾乎未曾停歇，先前成功吸引到 220 家金融機構參與其基於 Quorum 的區塊鏈項目 IIN（Interbank Information Network, 銀行間訊息網路）。5 月初更與微軟達成戰略合作關係，讓 Quorum 成為首個通過 Azure Blockchain Service 進行管理的平台，允許雙方的客戶在雲端構建和拓展區塊鏈網絡。

這篇文章 JPM Coin 預計年底試點？ 區塊鏈項目主管：只欠當局點頭 最早出現於 區塊客。

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