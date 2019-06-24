今年以來漲逾170% 比特幣一度升破1萬1000美元

臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣的消息，激勵比特幣價格大漲，2019 年以來，累計漲幅逾 170%，今 (24) 日一度來到 1 萬 1000 美元之上，創 15 個月新高。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週一下午 3 點 06 分，比特幣上漲 0.51%，至 1 萬 0726.76 美元；以太幣下跌 2.05%，至 304.19 美元；萊特幣下跌 4.12%，至 134.80 美元；瑞波幣下跌 3.67%，至 0.45 美元。

週一稍早，比特幣一度漲至 1 萬 1307.69 美元，創 2018 年 3 月以來新高。

區塊鏈投資暨諮詢公司 Kenetic Capital 管理合夥人 Jehan Chu 在接受 CNBC 採訪時表示，臉書啟動加密貨幣計畫「Libra」，以及投資界對比特幣的價值取得更多共識，是帶動比特幣價格飆升的主因。

臉書的加密貨幣計畫，獲得包括威士卡 (Visa Inc)、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及優步科技 (Uber Technologies) 在內等 28 家公司支持。

臉書將和這 28 家公司合作，成立 「Libra 基金會」，營運「Libra」；此外，臉書也規劃由獨立子公司「Calibra」，提供「Libra」的錢包服務。

臉書會將「Libra」和法定貨幣掛勾，藉以避免價值激烈波動的問題；臉書期待，「Libra」的流通性，有朝一日能夠媲美美元。