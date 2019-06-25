SWIFT 宣布將開放區塊鏈公司使用 GPI 即時支付

跨境支付系統 SWIFT 官方宣布，將允許區塊鏈公司使用其即時跨境支付服務 —— 全球支付創新（Global Payments Innovation, GPI）。該公司表示，GPI 將解決區塊鏈平台目前在支付上所面臨的挑戰，並解釋說，該系統將能有效節省對帳的時間成本，並促進抵押品的流動性。今年初，SWIFT 執行長 Gottfried Leibbrandt 表示，「新的 GPI 平台極為具有相容度而且開放，我們能連結到其他網絡… 我們今天稍後將宣布使用 R3 區塊鏈交易進行概念驗證，大家可以這個交易平台進行支付，接著它會進入 GPI。我們正在探索更多的相互連結。」

馬耳他新規出台所有房屋租約皆需上鏈

當地媒體 6 月 23 日報導，馬耳他總理 Joseph Muscat 表示，內閣近日通過新法規，旨在要求民眾在區塊鏈上登記所有房產租賃合約，防止篡改的同時也能保證資料的安全。Muscat 表示，「我們現在將向人們展示這項技術的附加價值，將其應用於日常生活中。區塊鏈上的合約將不能被篡改，只有被授權的單位才能訪問它，數位化轉型將有效改善人們的日常生活。

俄羅斯央行：不法分子甚少使用加密貨幣來提取被盜資金

俄羅斯央行信息安全部第一副主任 Artem Sychev 表示，央行負責監督犯罪分子的撤資方法並製定額外的保護措施。Sychev 表示，鑒於現金交易獲取，犯罪分子更傾向於將被盜資金兌現，而不是使用數位貨幣取款。但他也不忘表示，「如果我們意識到攻擊者利用新的管道快速取款，我們將相應制定額外的保護措施。」

俄羅斯財政部正考慮放行加密貨幣交易

俄羅斯財政副部長 Alexei Moiseyev 表示，雖然該機構尚未做出最終決定，但很有可能在即將出台的法案中，將加密貨幣交易合法化。稍早前，俄羅斯杜馬議會透露，預計將在未來兩週內通過 DFA 數位金融資產法。目前，財政部已與俄羅斯中央銀行和美國安全機構聯邦安全局會面，共同討論該法案。他說道，「從禁止到購買加密貨幣，這當中存在一系列的可能性，跟外幣一樣，民眾可以買賣加密貨幣，但不可能將它們當成支付管道。就此問題作出政策後，我們將負起責任。」

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 6 月 25 日重點： SWIFT 宣布開放區塊鏈公司使用 GPI 即時支付 最早出現於 區塊客。

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