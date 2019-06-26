〈長榮罷工〉航班官網取消狀況已到7月7日 工會擬凝結共識盼明重啟協商

空服員罷工邁入第 7 天，長榮航空（2618-TW）官網公布 7 月航班取消狀況，目前「班機延誤 / 取消資訊」顯示，已出現到 7 月 7 日，截至中午 7/4 取消 42 班次， 7/5 取消 35 班次， 7/6 取消 14 班次，總影響人數估逾 20 萬人。

而工會態度也已出現軟化，今 (26) 日起會員展開討論並擬定共識，預計明 (27) 日上午 10 點向長榮航空公司提出具體的調整方案，盼重啟協商。

桃空職工成員今日齊聚長榮航空運航大樓，以上午 10 時、下午 4 時及明天凌晨 0 時分組輪流方式，由幹部與會員採取民主討論、整合意見，提出對長榮資方的調整方案。工會預估，今天會有上千名成員陸續出席討論。

工會更指出，針對勞資雙方目前協商的關鍵議題，工會不僅日支費數額調整保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意作出調整，勞工參與經營治理的部分，目的在讓勞工能取得經營必要資訊、並能對高層決策提出基層意見，工會不堅持參與推派獨立董事或設立勞工董事。

長榮證實有超過 100 名空服員表達後悔罷工、想回來服勤的意願，收到的委託書突破百份，而且迅速增加，加上昨發 Line 向組員「溫情喊話」，表達公司已釋出最大的善意，若局勢已定時，班表的任何 CODE 已無任何意義，希望別再誤判情勢，趕緊拿回三寶，否則當大門關起，公司也無法幫忙，預計持續會有空服員動搖。

針對傳出工會阻撓空服員取回罷工三寶（護照、台胞證、員工證），長榮航空也祭出反制新招，限 4 小時幫辦新護照，下午 1 點截止，申辦新護照的費用由公司吸收。

至於空服員陸續回歸後， 7 月能夠維持多少運能？長榮內部知情人士表示，旅客都嚇跑了，恐發生「有組員沒旅客」，「空服想回來也沒得飛」的狀況，不排除日後因旅客流失，航班將做縮減。

根據長榮航空公告，自本月 20 至 25 日止總計取消 248 個航班，累計營收損失估計約 10.7 億元，資方盼罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況。