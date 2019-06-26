遠東銀數位金融打造鐵三角策略 FinTech發展要異業競合

遠東商銀 (2845-TW) 積極推動數位金融科技，並訂下鐵三角三大策略：「金融流程全面數位化、發展子品牌 Bankee 社群銀行，積極跨業與新創金融科技公司深度合作」。遠東銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，科技業急於跨足金融業，而金融業更應主動積極勇敢跨業競合，FinTech 發展要異業競合，遠銀數位金融靠三軸並進，搶進市場。

戴松志表示，遠銀的「金融服務流程數位化」策略，可從遠銀離櫃率穩定達 9 成，發現數位化成效顯著，目前遠銀每 100 筆交易中，僅有 10 筆臨櫃交易，手機已化身「微型銀行」，打破實體分行營業時間限制，遠銀將持續滿足客戶不斷提高的期望，因應不斷變化的金融市場環境。

而「發展子品牌 Bankee 社群銀行」策略，可從遠銀深耕社群擁抱新媒體看出端倪，遠銀除維持粉絲團互動率，互動率排名連續三年維持銀行業第一，更精準掌握數位客群樣貌和喜好，於 2018 年 11 月推出 Bankee 社群銀行。

戴松志表示，Bankee 有 4 大首創：全台首創社群銀行、首創社群變現、首創 AR(擴增實境) 信用卡、APP 遊戲化，更擁有 23 項創新專利，此創新商業模式讓遠銀 Bankee 社群銀行上市僅半年就受到第三屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會肯定，獲頒「最佳創新商業模式數位銀行獎」。

戴松志表示，Bankee 社群銀行是開放性社群金融平台 (Bank as a Platform, 簡稱 BaaP)，擁有共創、共享、共好的平台經濟模式，因此客戶不僅僅是使用者，更是產品設計者、經營者。在平台上客戶就是銀行家，經營自己的「社群圈」，輕鬆將社群變現。

最後，戴松志表示，數位金融時代，科技業急於跨足金融業，而金融業更應主動積極勇敢跨業競合，與新創金融科技公司深度合作。為了更完善遠東商銀數位金融服務網絡，遠銀於 FinTechSpace(金融科技創新園區) 成立個人社群銀行 Bankee 企業實驗室，2019 年 5 月已與進駐的新創公司一同參與申請沙盒實驗案。未來，遠銀的數位金榮將持續與 Fintech 新創公司合作，要為非金融業者、新創業者及不同產業公司提供金融服務，持續推動金融跨業與創新合作。