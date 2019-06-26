〈興能高股東會〉已出貨美系GPS大廠手錶大單 新廠產能Q3陸續開出滿足訂單需求

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (26) 日召開股東會，昆山二廠產能將從第 3 季陸續開出，屆時月產能可望達 500 萬顆，新品異型電池也將隨新產能推升，第 4 季小量出貨，目前訂單能見度可看至 9 月，其中，穿戴產品已取得 GPS 品牌大廠手錶訂單，今年開始大量出貨。

興能高目前廠房位於江蘇昆山，月產能 360 萬顆，但由於現有產能已不敷使用，正在興建昆山二廠中。興能高副總經理暨發言人王光昌表示，新廠設備將於 7 月初到位開始試產，基地面積為一廠的 1.7 倍、達到 1.5 萬平方公尺，預計第 3 季月產能就可望達到 500 萬顆。

王光昌指出，現有產能均維持滿載，訂單能見度已看至 9 月，其中，部分電腦手機周邊產品客戶，受美中貿易戰影響，正轉移生產基地，將遞延拉貨 1 至 2 個月。

從主要產品營收占比來看，今年興能高前 5 月營收中，藍牙耳機占比約 50-60%，真無線耳機充電盒 12-13%，電腦手機周邊 7-8%，穿戴式產品 7-8%，醫療裝置 4%。其中，穿戴式產品去年營收占比僅 1%，今年在出貨動能強勁推升下，占比大幅成長至 7-8%，全年可望挑戰 1 成。

據悉，興能高已取得 GPS 品牌大廠手錶訂單，並於今年開始大量出貨；美系大廠的可聽音樂、接電話太陽眼鏡，也於第 2 季大量出貨，出貨動能可期。

此外，興能高持續研發新品，已開發採取堆疊形式製造的異型電池，為目前市場中少數擁有異型電池技術的廠商，產品單價高，毛利率表現也可望優於平均值，下游應用包括頭罩耳機、手錶等。異型電池目前月產能 3.5 萬顆，年底前可望達 13.5 萬顆，明年第 1 季月產能盼能達 20 萬顆。

王光昌表示，異型電池今年第 4 季可望開始小量出貨給美系耳機品牌廠，客戶端主要應用為具備抗噪功能的頭罩式耳機，明年將明顯貢獻營收。