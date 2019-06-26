【柏瑞投信】「洞悉特別股」報告：央行高鴿護航 特別股後市看俏

中美貿易戰雖帶來干擾，但在美國 10 年期公債殖利率走低，主要特別股指數與 ETF 於 5 月份延續年初以來的上漲態勢。柏瑞投信 2019 年 6 月「洞悉特別股」報告指出，美國 10 年期公債殖利率降至 2.0% 左右，加上歐洲央行也將走向寬鬆，資金面加溫，預期有利於固定收益產品表現。

柏瑞投信表示，Fed 近期宣布維持利率不變，不過未來降息機率走高，觀察過往 Fed 慣例於有記者會的會議宣布降息，預期 9 月降息機率較大。展望下半年，在全球主要央行政策護航之下，收益型資產應能持續有良好發揮空間，若搭配中美貿易談判往正面發展，市場能信心進一步回溫，將利於特別股上漲潛力。

Fed 降息機率增 看好固定收益資產

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，ISM 製造業指數連續四月下滑，5 月 ISM 製造業指數較前月的 52.8 下滑至 52.1，不過仍位於景氣榮枯線上方，顯示美國製造業依然在擴張，基本面無虞。

馬治雲表示，Fed 維持基準利率不變，對貨幣政策的調整持續保持耐心和彈性，不過市場圍繞貿易戰及經濟前景的擔憂揮之不去，Fed 主席 Powell 近期表示如有必要將採取措施維穩經濟。市場對聯準會於年底前降息的預期大幅提升，使得 5 月以來美國 10 年期公債殖利率持續走低。

在特別股信用品質方面，5 月份總計有 17 件特別股信評遭調升、3 件被調降，升降評比值明顯上升。評價面方面，特別股殖利率於 5 月回落 3.8 個基本點至 5.57%。雖然目前殖利率水準已較先前的高點明顯回落，但仍處於近年相對高位、投資價值優。5 月份特別股與公債之利差收窄 7 個基本點至 83 個基本點，目前略低於 2015 年以來均值。

資金方面，近期市場不確定性提升，但特別股優異的投資價值持續吸引資金流入，5 月份約有 3.3 億美元的資金流入特別股 ETF，已連續三個月呈現淨流入。初級市場發行量方面，5 份共有 8 檔特別股發行，金額約為 11.7 億美元，整體發行狀況溫和。

不確定性仍高 特別股殖利率添防禦力

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，市場諸多的不確定性抵銷了部分聯準會降息預期的利多，市場風險趨避情緒將使風險性資產的波動仍偏高，然而特別股目前的殖利率料可充分抵禦利率和利差變化帶來的波動。此外，多數發行特別股的企業為金融業，該產業健全的財務體質及較高的股息率，也提供特別股良好的價格保護。

馬治雲指出，截至 5 月底，本基金投資組合有效存續期間約為 3.02 年，短期操作策略將減碼浮動利率、票息較低的固定利率證券，並維持較高的現金比重以伺機加碼重設利率較高的固定轉浮動利率證券，以及金融業投資級別證券。

* 本文所指特別股價格與指數，皆以美銀美林固定利率優先證券指數為例。

《註》

柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），該基金在境內特別股基金市場具領先地位，目前是境內最大的股票型基金，規模達 278 億元 **。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

** 資料來源：投信投顧公會，截至 2019／5

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