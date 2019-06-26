金融戰升溫　中銀協：陸銀不應履行美法院判決

針對昨 (25) 日招商銀行、交通銀行、上海浦發銀行遭影射，恐被美國法院宣判切斷與美國金融系統聯繫一事。中國銀行業協會指出，美國法院未經中國政府相關主管機關同意，只依據其國內法，就要求中國銀行提供客戶相關機密資料，依照中國法律規定，這些中國銀行依法不應履行美國法院的判決。

中國銀行業協會強調，這次案件很明顯是美國法院對中國銀行業行使典型的「長臂管轄權（long-arm jurisdiction）」。

最初，美國「長臂管轄權」只適用於美國居民。後來，隨著國際貿易的發展，美國法院常常依據「長臂管轄權」，將外國企業或個人納入管轄範圍，並依照美國法律判決其承擔責任，無論該外國企業或個人的行為是否發生在美國。

但依照中國商業銀行法規定中國銀行有為存款人保密的義務。除非法律、行政法規另有規定，否則對於客戶存款，中國商業銀行有權拒絕任何單位或個人查詢，因此中國銀行業沒有必要配合美國法律。

此外，中國外交部也表示，中國反對美國對中國企業進行所「長臂管轄」。希望美國能加強與各國在金融監管等領域的雙邊合作，包括在合乎各國國內法的情況下，透過雙方司法協助和監管合作管道解決跨境資訊共享問題。

上海浦發銀行對於遭影射一事指稱，該事件起源於美國司法機構在對客戶進行調查時，要求浦發銀行直接向美國方面提供該客戶資料。但根據中國相關法律規定，任何組織、個人或其他實體均不得在未經許可的情況下向境外提供相關客戶訊息資料。

(圖: 東方財富網) 上海浦發銀行今日走勢回穩

交通銀行、招商銀行亦表示，外媒所報導案件涉及美國法院向中資商業銀行調查客戶訊息。這屬於跨境調查的司法協助範疇，應當依照「中美刑事司法協助協定」規定的方式進行。