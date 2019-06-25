制裁風暴燒向陸銀 三家陸銀恐遭美封殺

今 (25) 華盛頓郵報報導指出，有三家中國銀行被美國法院指控涉嫌違反美國對北韓制裁禁令，其中一家銀行有可能遭到美國政府禁止與美國銀行業之間的業務往來。

雖然該報導並無提到是哪三家中國銀行，但是根據美國法院裁決的內容來看，與 2017 年的民事財產沒收案件相同。

當年美國司法部指控香港的一家公司為北韓朝鮮貿易銀行洗錢，金額逾 1 億美元，而北韓朝鮮貿易銀行遭到美國制裁。同時，美國司法部也指出中國交通銀行﹑招商銀行及上海浦發銀行與該香港公司有關聯。

華盛頓郵報進一步指出，這次面臨制裁風險的中國銀行可能是上海浦發銀行，因為該銀行的股權結構、美國業務，及跟其他銀行之間的往來等，與判決中所形容擬制裁的銀行相同。

以資產來看，上海浦發銀行為中國規模第 9 大的銀行，該銀行在美國沒有分行，只有保留帳戶處理美元交易。

此外，這次調查也包含中國銀行是否有協助北韓發展核武一事，而目前正值美中重啟貿易談判之際，是否會引發新的變數，外界均留意後續發展。

至於被點名的三家中國銀行，今日股價出現重挫。截至 13:50 止，6 月 21 日股價才創下新高的招商銀行，股價暫報人民幣 36.14 元，下挫 4.8%；上海浦發銀行，股價暫報人民幣 11.63 元，下挫 3.3%；交通銀行，股價暫報人民幣 6.14 元，下跌 2.4%。

(圖: 東方財富網) 招商銀行日線走勢

(圖: 東方財富網) 上海浦發銀行日線走勢