合晶看好Q4起需求回溫 2020年將建立12吋產線

矽晶圓大廠合晶 (6182-TW) 今 (25) 日召開股東會，合晶預期，下游客戶庫存調整得到第 3 季才可望去化完畢，並從第 4 季起逐步回溫，且由於看好車用電子與高功率元件，對 12 吋低阻矽晶圓及磊晶片需求增加，預計 2020 年第 2 季建立 1 條從長晶、拋光到磊晶的 12 吋產線。

合晶指出，去年第 4 季起，美中貿易衝突帶來的不確定性，對半導體產業鏈產生重大影響，各大晶片製造商面臨營收下滑與庫存升高情形，連帶影響矽晶圓需求，預期下游客戶庫存調整得到第 3 季，才可望去化完畢，並從第 4 季起逐步回溫。

展望後市，合晶表示，隨著車用電子及高功率元件，對 12 吋低阻矽晶圓及磊晶片需求增加，將積極爭取客戶訂單，並加速採購生產設備，預計 2020 年第 2 季建立 1 條從長晶、拋光到磊晶的 12 吋產線，以滿足客戶需求，並提升公司整體競爭力。

此外，合晶表示，因應美中貿易衝突升溫，產能規劃將配合市場景氣與客戶訂單需求調整，逐步增加，並在龍潭廠建立「二期長晶製造暨研發中心」，發展 8 吋 N 型超低阻及 12 吋低阻矽單晶晶棒技術，確保在低阻產品技術上維持領先地位。

合晶今日在股東會上通過去年財報，會中並決議分派每股現金股利 2.5 元，若以今日收盤價 35.3 元計算，現金殖利率高達 7%。