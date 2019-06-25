亞弘電旺季提前到 Q3接單明朗 單月營收將達3億元以上

亞弘電 (6201-TW) 音訊產品占營收比重快速拉升，高階音訊電子產品移回台灣生產後，逐步發揮效益，第 2 季工作天數增加下，音訊產品出貨較首季成長，就整體營收而言，第 3 季訂單也明朗，營運將快速上揚，法人估，亞弘電單月營收，都將維持在 3 億元以上。

亞弘電今年電子音訊產品中，高附加價值類轉移回台灣生產並出貨，前 5 月營收中，電子音訊產品占比達 63%，明顯高於去年同期 51%，而 6 月營收也將維持在單月 2.85 億元以上，顯示今年營運旺季已自第 2 季提前開始，第 3 季的接單明朗，營收估將優於第 2 季表現。亞弘電前 5 月電子音訊產品出貨金額，也較去年同期成長 42%。

在美中貿易戰中，亞弘電具備快速調度產能的能力，目前預估美國對來自中國商品課徵高關稅，對集團營收影響，將由去年的 18% 比重，降到今年的 8%。

亞弘電 2019 年首季財報，稅後純益達 4905 萬元，年增 1.21 倍，每股純益 0.55 元。法人估在有利的匯率走勢之下，第 2 季營收提升下，毛利率將上看 20% 之上。

亞弘電目前三大營運主軸包含烹飪小家電、健康清淨小家電及音訊產品，產品以歐美代工訂單為主；公司先前將高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣生產，降低成本，挹注營運效益提升。同時，亞弘電除擴大在台灣的產能建置之外，也評估赴東南亞地區設廠。

亞弘電每股將配 2.7 元現金股利，預計 8 月 5 日除息交易。