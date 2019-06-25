中國式金融風暴解除？DR001創10年新低

中國人行刻意保持貨幣寬鬆環境，幫助中小銀行業渡過這波包商銀行遭接管所引發的風暴。

自上周五 (21 日) 銀行業間同業隔夜回購利率 DR001 逼近 1.1% 後，昨 (24) 日回購利率跌破 1% 的臨界點，來到 0.99%，創下 2009 年 6 月 26 日以來的最低點。

圖: 新浪專欄

隨著中國人行不斷針對中小銀行釋放流動性，目前整體銀行資金流動逐漸穩定，上海銀行間同業拆款利率 (Shibor) 連續兩個交易日下滑，隔夜 Shibor 和隔夜回購 DR001 利率雙雙來到 2009 年以來新低。

作為反映銀行體系流動性鬆緊的核心指標，DR001 與 DR007 的大幅下滑顯示銀行間流動性非常充裕。

在包商銀行事件後，中國人行為了挽救市場對於中小銀行的信心，5 月下旬以來，利用公開市場操作、MLF 等工具釋出大量流動性，目的就是為中小銀行紓困。

甚至破天荒為中小銀行的短期債券背書，以確保中小銀行在 NCD 市場發行能順暢。

此外，為防止風暴吹向非銀行金融業，中國人行與中國證監會召集中國六大銀行與龍頭券商，鼓勵大型銀行向大型券商放款，再由大型券商向中小型非銀行金融機構放款，以維護同業間業務穩定。

不過即使市場流動性問題暫時解決，但包商銀行帶來的風暴餘威仍在。市場對於信用債的投入程度並不熱絡，除了債信佳的大型銀行，以及中國人行有擔保中小銀行，受到投資人青睞外，其餘想舉債的中小銀行，已有不少出現取消發行的窘境。

根據統計，6 月以來，取消發行的債券共計 22 檔，延期發行的共 4 檔，相較於 5 月份只有 8 檔信用債取消發行來看，6 月份中國銀行業債市情況並不樂觀。

