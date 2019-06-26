前奏響起 科創板第一檔新股申購明起跑

中國科創板開板時程再進一步，明 (27) 日將出現科創版第一家向市場開放申購新股的企業。隨著第一家公司 IPO 程序啟動，未來會有越來越多的科創板標的陸續上市。

根據統計，從 6 月 5 日科創板第一次召開上市審核會議起，截至 6 月 25 日，已有 21 家企業通過，通過比率為 100%，此外目前有高達 121 家企業申請科創板上市。

科創板第一檔進入申購新股程序的公司為蘋果供應鏈的華興源創 (688001-CN)，發行價人民幣 24.26 元，本益比達 41.08 倍，計劃發行不超過 4,010 萬股。

該公司招股說明書提到，其主要營運為檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商，主要從事面板及 IC 的檢測設備研發、生產和銷售，而產品主要應用於 LCD 與 OLED 面板、IC、汽車電子等產業。

而與華興源創業務性質相似的上市公司則有精測電子 (300567-CN)、長川科技 (300604-CN) 等，同時其所屬行業的平均本益比為 31.11 倍。

在華興源創之後，緊接著 7 月 2 日睿創微納 (688002-CN)、天準科技 ( 688003-CN ) 也將進入新股申購程序。

業內指出科創板的推出象徵著中國產業正在朝向高新技術轉型升級，高新技術產業對中國經濟的貢獻逐步提升，慢慢成為新的經濟增長引擎。

根據中國科技部統計，1996 年～2017 年期間，高新技術企業數量成長 9 倍以上。高新技術企業總產值占 GDP 的比重則從 5.3% 提升至 29.7%，在這段期間內，高新技術企業工業總產值年複合成長率達 21.9%，同期 GDP 的年複合成長率只有 12.3%。